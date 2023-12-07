Ödeme sistemi nedir?
Ödeme sistemi, bir mal veya hizmetin karşılığını alıcının satıcıya transfer etmesini sağlayan bir finansal süreç ve altyapıdır.
Üç veya daha fazla katılımcı arasındaki transfer emirlerinden kaynaklanan fon aktarımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan takas ve mutabakat işlemleri için gerekli altyapıyı sunan ve ortak kuralları olan yapıdır.
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