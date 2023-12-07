Ödeme sistemi nedir?

Ödeme sistemi, bir mal veya hizmetin karşılığını alıcının satıcıya transfer etmesini sağlayan bir finansal süreç ve altyapıdır.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 16:17
Ödeme sistemi nedir?
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Üç veya daha fazla katılımcı arasındaki transfer emirlerinden kaynaklanan fon aktarımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan takas ve mutabakat işlemleri için gerekli altyapıyı sunan ve ortak kuralları olan yapıdır. 


Kredi ödeme

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