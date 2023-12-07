Ödeme sistemi nedir?

Yayınlanma: 07.12.2023 - 16:17

Güncelleme: 07.12.2023 - 16:17

Üç veya daha fazla katılımcı arasındaki transfer emirlerinden kaynaklanan fon aktarımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan takas ve mutabakat işlemleri için gerekli altyapıyı sunan ve ortak kuralları olan yapıdır.