Ödemeler dengesi nedir?

Ödemeler dengesi, bir ülkenin uluslararası ekonomik ilişkilerini ve dış ticaretini izlemek ve değerlendirmek için kullanılan bir ekonomik göstergedir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 16:42
Ödemeler dengesi nedir?
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Bir ekonomide yerleşik kişilerin (genel hükümet, merkez bankası, bankalar, diğer sektörler) diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur.


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