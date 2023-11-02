Para Kurulu nedir?

Yayınlanma: 02.11.2023 - 16:52

Güncelleme: 02.11.2023 - 16:52

Döviz kuru rejimlerinden biridir.

Bu tür bir uygulamada, ulusal paranın değeri yabancı bir para birimine veya yabancı para birimlerinden oluşan bir sepete karşı sabitlenir.

Para politikası uygulaması açısından bakıldığında parasal tabanın sadece yabancı para karşılığında yapılan işlemlerle değişmesine izin verir.

Diğer bir deyişle, merkez bankasına önceden belirlenmiş sabit bir kurdan döviz satıldığı zaman para miktarı artar, merkez bankasından döviz alındığı zaman azalır.