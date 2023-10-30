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Para Politikası (Monetary Policy) nedir?

Para Politikası, bir ülkenin merkez bankası veya para otoritesi tarafından para arzını ve faiz oranlarını yöneterek ekonomik hedeflere ulaşmayı amaçlayan bir ekonomik politika türüdür.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 16:58
Para Politikası (Monetary Policy) nedir?
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Ekonomik büyüme, istihdam artışı ve fiyat istikrarı gibi hedeflere ulaşabilmek için paranın elde edilebilirliğini ve maliyetini etkilemeye yönelik olarak alınan kararları ifade eder. 

Uygulanmasından sorumlu kuruluşlar merkez bankalarıdır. TCMB Kanunu'nda, TCMB'nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu ifade edilmiştir.


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