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Rezerv Para (Hard Currency) nedir?

Rezerv para, merkez bankalarının ulusal para birimlerinin dışında tuttuğu ve genellikle uluslararası ticaret, döviz kurlarının sabitlenmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması gibi amaçlar için kullanılan döviz veya değerli metallerdir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 17:01
Rezerv Para (Hard Currency) nedir?
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Merkez bankaları ile uluslararası finans kuruluşlarının portföylerinde bulunan döviz ve altın cinsinden varlıkları ifade etmektedir. 

Buna göre, ödeme aracının rezerv para özelliği taşıyabilmesi için, diğer paralar karşısındaki değeri istikrarlı olmalı, dünya ticaretindeki payı büyük bir ülkeye ait olmalı, döviz piyasalarında rahatlıkla alınıp satılabilmelidir. 


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