Stagflasyon nedir?
Bir ekonomide üretimin düştüğü veya en azından artmadığı bir ortamda enflasyon yükseldiği zaman meydana gelen durumu ifade etmektedir.
Stagflasyon, aynı dönemde ekonominin durgunluk (stagflasyonun "stag" kısmı) ve enflasyon (fiyatlar genel düzeyinde sürekli artış) ile karşılaştığı bir durumu ifade eder.
Bu durum, genellikle ekonomik durgunluğun normalde enflasyonun azaldığı bir dönemde meydana gelmesiyle tanımlanır.
Stagflasyon, ekonomik politika yapıcıları için zor bir durumu işaret eder, çünkü ekonomiyi canlandırmak için alınan tedbirler enflasyonu artırabilir ve tam tersi durumda enflasyonu kontrol altına almak için alınan tedbirler ekonomik durgunluğu derinleştirebilir.
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