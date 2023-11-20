Sterilizasyon nedir?

Sterilizasyon, bir ülkenin merkez bankasının döviz müdahalesi sonrasında, iç para arzını sabit tutmak veya kontrol etmek amacıyla yaptığı müdahalelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir durumu ifade eder.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2023 - 16:46
Sterilizasyon nedir?
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Merkez bankalarının, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışlarının etkilerini dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemleridir.

Örneğin merkez bankası döviz satın aldığı zaman para arzındaki artışı menkul değerler satışıyla piyasadan çekmeye çalışır ve bu şekilde döviz piyasasına yapılmış müdahaleyi sterilize etmiş olur. 


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