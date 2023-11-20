Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi nedir?
Tarımsal faaliyete ilişkin fiyat değişimlerini tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık çerçevesinde ölçen endekstir.
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir ülkede tarım sektöründeki üreticilerin elde ettikleri gelirleri ölçen bir ekonomik göstergedir.
Bu endeks, tarım ürünlerinin fiyatlarında meydana gelen değişiklikleri izleyerek, üreticilere ne kadar gelir elde ettiklerini gösterir.
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, genellikle tarım sektöründeki enflasyonu ölçmek, tarım politikalarını değerlendirmek ve üreticilerin gelir durumunu anlamak amacıyla kullanılır.
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