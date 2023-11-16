Ters repo nedir?
Ters repo işlemi, bir finansal kurumun bir varlığı (genellikle devlet tahvili gibi) başka bir kuruma satması, ancak aynı varlığı belirli bir süre sonra geri alma taahhüdü vermesi esasına dayanır. Bu işlem, genellikle likidite yönetimi ve kısa vadeli fon ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılır.
Ters repo işlemleri, genellikle piyasada geçici likidite fazlası olduğu durumlarda, fazla likiditenin çekilmesi amacıyla yapılır.
Merkez bankası portföyündeki kıymetleri açık piyasa işlemleri yapmaya yetkili kuruluşlara (işlem sırasında belirlenen fiyat üzerinden) ileri bir tarihte geri almak taahhüdüyle satar.
Geri alım fiyatı da satış işleminin yapıldığı tarihte belirlenir.
İşleme taraf kuruluş da işlem vadesinde ters repo işlemine konu kıymeti merkez bankasına satmayı taahhüt eder.
Merkez bankası açısından ters repo işlemi açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasadan işlem vadesi süresince, verilen kıymetler karşılığında geçici olarak likidite çekilmesini ifade eder.
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