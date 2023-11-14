Tezgahüstü piyasalar nedir?
Tezgahüstü piyasalar, borsalar dışında, alıcılar ve satıcıların doğrudan birbirleriyle iletişim kurarak finansal enstrümanları ticaret yaptığı finansal piyasalardır.
Organize olmayan, belirli bir yapı altında toplanmayan piyasalardır.
İşlemler taraflar arasında karşılıklı anlaşma yoluyla gerçekleştirilir.
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