Tezgahüstü piyasalar nedir?

Tezgahüstü piyasalar, borsalar dışında, alıcılar ve satıcıların doğrudan birbirleriyle iletişim kurarak finansal enstrümanları ticaret yaptığı finansal piyasalardır.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2023 - 16:40
Tezgahüstü piyasalar nedir?
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Organize olmayan, belirli bir yapı altında toplanmayan piyasalardır.

İşlemler taraflar arasında karşılıklı anlaşma yoluyla gerçekleştirilir. 


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