Tüketici Eğilim Anketi nedir?
Kişilerin yakın gelecekteki tasarruf ve harcama eğilimleri ile mevcut ekonomik duruma yönelik yaklaşımlarını temsil ettiği söylenebilen Tüketici Eğilim Anketi, aylık olarak yapılır.
Tüketicilerin kişisel mali durumları ile genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ve yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçülmesi amacıyla aylık olarak uygulanan bir ankettir.
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