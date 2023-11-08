Tüketici Eğilim Anketi nedir?

Yayınlanma: 08.11.2023 - 16:59

Güncelleme: 08.11.2023 - 16:59

Tüketicilerin kişisel mali durumları ile genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ve yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçülmesi amacıyla aylık olarak uygulanan bir ankettir.