Yatırım fonları nedir?

Yatırım fonları, bir grup yatırımcının paralarını bir araya getirerek çeşitli finansal varlıklara yatırım yapmalarını sağlayan kolektif yatırım araçlarıdır

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 16:43
Yatırım fonları nedir?
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Halktan katılma belgeleri karşılığı toplanan paraların, yatırım şirketleri tarafından sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan portföye dönüştürülmüş halidir. 

Yatırım şirketleri tarafından yönetilen bu fonlar özelliklerine ve yatırım alanlarına bağlı olarak yatırımcılara farklı şekilde getiriler sağlamaktadır. 


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