Fenerbahçe’de Mourinho gönderilecek futbolcuları belirledi: 5 ismin biletini kesti

Fenerbahçe, Portekiz kampını sürdürüyor. Bugün saat 22.00’de Benfica ile hazırlık maçında karşılaşacak Sarı-Lacivertlilerde başkan Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho, Portekiz’de transfer zirvesinde bir araya geldi.

Toplantıya futbol direktörü Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi de katıldı. Mourinho’nun hazırladığı raporda Portekiz kampındaki oyunculardan Djiku, Mimovic, Becao, Amrabat ve Diego Carlos için “Satılabilir” yönünde görüş belirttiği öğrenildi.

Portekizli hocanın bu raporunun ardından SarıLacivertli yönetim, 5 oyuncunun menajeriyle temasa geçip kendilerinden kulüp bulmalarını isteyecek.