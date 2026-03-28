Gümüşordu sadece 1 gol yiyerek son 4'e kaldı

İzmir U14 Ligi'nde oynadığı 14 maçın tamamını kazanarak namağlup unvanıyla Türkiye finallerine katılma hakkı elde eden kırmızı-lacivertli ekip, lig maratonunda rakip fileleri 106 kez havalandırırken kalesinde sadece 2 gol görmüştü. İzmir temsilcisi, bu katı savunma disiplinini Türkiye Şampiyonası'na da taşıdı.

Şampiyonanın 12 Mart'ta Uşak'ta düzenlenen birinci kademe müsabakalarında Aydın, Bodrum ve Afyon temsilcileriyle karşılaşan Gümüşordu Genç FK, gruptaki rakiplerini gol dahi yemeden eleyerek ikinci kademeye yükseldi.Yine Uşak’ta 27 Mart'ta başlayan ikinci etap maçlarında da savunma güvenliğini ön planda tutan İzmir ekibi; İstanbul, Kocaeli ve Konya takımlarını kalesini gole kapatarak mağlup etti.

FİNALLERDEKİ TEK GOLÜ SON MAÇTA YEDİLER

Türkiye finalleri boyunca rakiplerine adeta geçit vermeyen Gümüşordu Genç FK, kalesindeki ilk ve tek golü ikinci kademenin son maçında Konya Kasırgagücü karşısında gördü. Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren müsabakada rakibini seri penaltılar sonunda 4-3 yenen kırmızı-lacivertliler, U14 Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi.