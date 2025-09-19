Süper Lig hakemlerinden kritik hamle: MHK’de manipülasyon, usulsüz atama, sahtecilik iddiaları

Onlar TV YouTube kanalında konuşan gazeteci Murat Ağırel, 10 Süper Lig hakeminin Merkez Hakem Kurulu üyeleri ve maç atamalarında yetkili görevliler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve yetkili merci tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Buna göre hakemler, MHK yönetimi tarafından maç atama sürecinde mobbinge maruz bırakıldıklarını, yetkili isimler tarafından Süper Lig'de maç sonucunu etkileme ve manipülasyon içerikli hamlelere başvurdu.

MHK yönetimi hakkında şikayette bulunan Süper Lig hakemleri, yönetim tarafından istenmeyen hakemlerin maçlara atanmasını engellemek için 'resmi belgede sahtecilik' yapıldığını ve bazı hakemleri görevlendirmemek için önceden yönettikleri maçların puanlama sistemiyle oynandığını iddia etti.

Suç duyurusunu yapanlardan biriyle görüştüğünü belirten Ağırel, ismini vermediği bu hakemin "Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Çok zor durumdayız artık. Bununla ilgili suç duyurumuzu yaptık" dediğini söyledi.