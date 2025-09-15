'Şike hala devam ediyor' demişti: Ali Koç'tan Ahmet Metin Genç'e flaş yanıt!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederken Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yaptığı paylaşım gündem olmuştu.

Genç yaptığı paylaşımda "Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe kanadı ise maç sonrası Genç'in açıklamalarına yoğun tepki gösterdi. Başkan Ali Koç gece geç saatlerde sert bir mesaj yayımladı.

GECE YARISI DİKKAT ÇEKEN YANIT

Saat 01:40 sularında Ali Koç imzalı yapılan açıklamada Ahmet Metin Genç hakkında hukuki adımlar atılacağı duyurularak şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün oynanan Fenerbahçe–Trabzonspor karşılaşması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır.

Kulübümüz, bu açıklamalarla ilgili gerekli hukuki adımları atacaktır. Ancak bununla yetinmiyoruz: 3 Temmuz’da gösterdiğimiz direnişin mirasçıları olan milyonlarca Fenerbahçe taraftarını, bu şahıs hakkında ilgili mercilere şikâyette bulunmaya davet ediyoruz.

3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır.

Biz 3 Temmuz’da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. Fenerbahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez."