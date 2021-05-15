Trakya’nın Istrancalar (Yıldız) Dağları’ndan tertemiz doğan Ergene Nehri, 10 kilometre sonra fabrika atıkları ile zehre dönüşüyor. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun; akarsuyun kaynağında yüzünü yıkadı, buradan aldığı berrak su ile nehirden aldığı bulanık suyu göstererek oluşan kirliliğe işaret etti.
“CUMHURBAŞKANI 'TEMİZ AKIYOR' DEMİŞTİ”
Tekirdağ’ın Saray, Çerkezköy, Ergene, Çorlu, Muratlı ve Edirne’nin Uzunköprü ilçelerinden arıtılmayan fabrika atıkları ile kirlenen Ergene Nehrine atıklarının karıştığı noktadan da kavanoza su dolduran Aygun, iki su arasındaki farkı gözler önüne serdi. Elindeki temiz ve kirli su dolu şişelerle açıklama yapan Aygun, “Ergene Nehri’nin kollarından Çorlu Deresi’nin durumu ortada.
Kaynağından aldığımız berrak suda canlılar yaşamını sürdürüyor.
Diğerinde ise simsiyah bir su var. Suyun içinde ağır metaller, kimyasal maddeler var. Bunların yanında ağır bir koku var. Bu koku ile birlikte insanlarımız yıllardan beri yaşamlarını sürdürüyorlar.
13 Kasım’da AKP Tekirdağ İl Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjde vererek Ergene’nin artık tertemiz aktığını söylemişti. Ama Ergene yoğun bir şekilde kirlilikle akmaya devam ediyor. Ergene’den yayılan ağır bir koku tüm ilçeyi kaplamış durumda” dedi.
“5 MİLYAR TL KAYNAK BOŞA GİTTİ”
Ergene’nin temizlenmesi için fabrika atıklarının arıtıldıktan sonra derin deşarjla Marmara Denizi’ne akıtılması için 5 milyar TL’nin üzerinde para harcandığını aktaran Aygun, şöyle devam etti:
“Gelinen noktada milyarlarca kaynak harcanarak yapılan Ergene Derin Deşarj Sisteminin fiyasko olduğunu görüyoruz. 5 milyar TL’den fazla kaynağımız boşa gitti.
O zamanın başbakanı Sayın Cumhurbaşkanı ve Veysel Eroğlu, Şafak Harekatı ile Ergene’yi temizlemek için çalışma başlatmıştı. 2011’de ‘Şafak Harekatı’ denmişti yıl oldu 2021 Ergene hâlâ kirli akıyor. ‘Çok basit’ demişlerdi. ‘Haliç’i temizledik Ergene bizim için çocuk oyuncağı’ demişlerdi. İşte çocuk oyuncağı ortada. Trakya’da kanser ölümleri aldı başını gidiyor. Kanser ölümlerinde ilk üçteyiz. Kanser ölümlerinde Tekirdağ ilk üçte.
Herkes kulağını tıkamış vaziyette. Buzdağının görünen kısmı burada. 280 kilometre uzunlukla Trakya’yı saran Ergene, Trakya’yı zehirlemeye devam ediyor.”
“BİZE HER SEÇİMDE SÖZ VERİLİYOR”
Çocukluğunda dereden balık tuttuğunu ifade eden mahalleli Ali Özyürek, “Çocukluğumuz bu derenin kenarında geçti. Biz bu derede balık tutuyorduk, yüzüyorduk, temiz kumunda oyun oynuyorduk. Her seçimde bize buranın temizleneceğini söylüyorlardı.
Hiçbir şekilde sözlerini tutmuyorlar. Biz yetkililerden derenin temiz haline getirilmesini bekliyoruz. Tek isteğimiz bu. Kokusunda insanlar rahatsız insanlar nefes almakta zorlanıyor. Kimyasal kokusu resmen insanları boğuyor. Sanayileşmenin de bir adabı olmalı” dedi.
“1986’DA TEMİZ AKIYORDU”
Kokudan duramadıklarını ifade eden Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi sakini Celal Varol da “1986 yılında bu deremiz tertemiz akıyordu.
Bu sulara girip yüzebiliyorduk. Siyasi parti gözetmeksizin Ergene ile ilgilenelim. Yıllardan beri bu dere kirli akıyor. Kanser olayları had safhada. Bir an önce temizlenmesini istiyoruz” diye konuştu.
Video Haberler
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
- Yol ortasındaki silahlı çatışma anı kamerada
- Kısıtlamayı delen gençler rahatlıklarıyla pes dedirtti