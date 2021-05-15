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“CUMHURBAŞKANI 'TEMİZ AKIYOR' DEMİŞTİ”

Tekirdağ’ın Saray, Çerkezköy, Ergene, Çorlu, Muratlı ve Edirne’nin Uzunköprü ilçelerinden arıtılmayan fabrika atıkları ile kirlenen Ergene Nehrine atıklarının karıştığı noktadan da kavanoza su dolduran Aygun, iki su arasındaki farkı gözler önüne serdi. Elindeki temiz ve kirli su dolu şişelerle açıklama yapan Aygun, “Ergene Nehri’nin kollarından Çorlu Deresi’nin durumu ortada.

Kaynağından aldığımız berrak suda canlılar yaşamını sürdürüyor.

Diğerinde ise simsiyah bir su var. Suyun içinde ağır metaller, kimyasal maddeler var. Bunların yanında ağır bir koku var. Bu koku ile birlikte insanlarımız yıllardan beri yaşamlarını sürdürüyorlar.

13 Kasım’da AKP Tekirdağ İl Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjde vererek Ergene’nin artık tertemiz aktığını söylemişti. Ama Ergene yoğun bir şekilde kirlilikle akmaya devam ediyor. Ergene’den yayılan ağır bir koku tüm ilçeyi kaplamış durumda” dedi.