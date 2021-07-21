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“HER ŞEY SU ALTINDA KALDI”

41 yıldır Almanya’da olduğunu ifade eden başka bir vatandaş ise “İlk kez başımıza böyle bir şey geliyor” diyerek, bahçe duvarının yıkıldığını ve evdeki tüm eşyaların kullanılmaz hale geldiğini söyledi. İsmini vermeyen bir Alman vatandaşı ise “Bu savaş kadar kötü bir felaket.

Tahmin edilmeyecek kadar hasarlarımız var. Sel her şeyi aldı götürdü. Bodrumlarımız, garajlarımız her şey su altında kaldı hiçbir şeyi kurtaramadık” dedi.

Ayşe Taşdemir yaşananları şu şekilde anlattı:

“Sular biraz biraz çoğalmaya başladı. Dedik bize bir şey olmayacak. Sular çoğaldı, evimizin içi dolmaya başladı. Bodrum katı, birinci kat hep sularla doldu. Eşyalarımızın hepsi gitti. Az evvel ekmeğin arasına soğan koyduk onu yedik, elimizden geldiği kadar. Ocak yok elektrik yok. Biz hep mağdur olan afet bölgelerine yardım ederdik, mağdur olan şimdi biz olduk biz muhtaç olduk.

Allah hiç kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Allah’a şükür ki çocuklarımıza ve canımıza bir şey olmadı.”