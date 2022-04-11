11 Nisan Dünya Parkinson Günü

PARKİNSON HASTALARINA ÖNERİLER

Parkinson hastalığı ile mücadele etmede erken teşhis, fizyoterapi ve egzersiz, uygun ilaçlarla doğru tedavi seçiminin uzmanlarca yapılması çok önemli. Böylece hastalık önemli ölçüde kontrol altına alınabiliyor. Parkinson hastaları için egzersiz ve hareket, özellikle ilaçların pek etki edemediği yürüyüş ve denge bozukluklarının kontrolünde çok önemli. Egzersiz sadece yürüyüş, denge, duruşu düzeltmekle kalmıyor, parkinson hastalığının depresyon, durgunluk, yorgunluk ve kabızlık gibi diğer belirtilerini de olumlu etkiliyor. Hareketsizliğin davet edeceği kalp damar hastalıkları ve kemik erimesine karşı da koruyucu işlev görüyor.

Parkinson hastası günü programlı yaşamalı ve mutlaka egzersize zaman ayırmalı. Bununla beraber günde en az bir istirahat dönemi olmalı. Bir işe başlarken veya işin bitiminde ya da her ikisinde dinlenebilir. İlaç tedavisini aksatmamak ve ilaçları aniden kesmemek gerekiyor. İlaçlar başka bir sağlık sorunu nedeniyle bir süre kullanılamayacaksa nöroloji doktorunun önereceği takvime göre azaltılıp kesilmeli.