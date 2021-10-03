18 yaşındaki Aleyna Ağgül için adalet çağrısı

Aleyna’nın ölümüne sebebiyet vermiş olabilecek hiçbir detay atlanmadan titizlikle bir inceleme yapılması tüm yetkililerin asli görevidir. Iğdır Kadın Meclisi olarak Aleyna Ağgül için de sessiz kalmıyoruz. Mücadelemiz ile gerçekleri açığa çıkaracağız. Failler ve sorumlular cezasız kalmayacak” ifadelerine yer verildi. Toplanan grup daha sonra Aleyna için adalet istiyoruz, diyerek sessizce dağıldılar.

