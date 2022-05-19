19-20 Mayıs itibarıyla vizyona girecek filmler

AFTER: AYRILIK

After: Ayrılık filmi, zor bir karar vermek zorunda olan Tessa ve Hardin'in hayatına odaklanıyor. Tessa'nın yaşamı, hayatının en önemli kararını almasından sonra tamamen değişir. Genç kız hayallerindeki iş için Seattle'a taşınmaya hazırlanır. Bu değişiklik Hardin'in kıskançlıklarını ve anlam veremediği davranışlarını alevlendirir. Bu sırada Tessa, hem ailesi hem de Hardin hakkında hayatını daha da karmaşıklaştıracak şeyler öğrenir. Tessa ve Hardin, sorunlarının üstesinden gelmek için mücadele mi edecekler yoksa ayrılıp kendi yollarına gitmeye mi karar vereceklerdir?