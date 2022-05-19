19-20 Mayıs itibarıyla vizyona girecek filmler
Hafta sonu yaklaşırken planlar yapılmaya başladı bile.
Sonbahar havası kente geri dönmüşken sinemaya gidip birkaç saat gündelik hayatın koşturmacasından kendinizi azade kılıp bir filme kendinizi kaptırmanız için en güzel zaman. Peki vizyonda hangi filmler var? Vizyondaki filmlerin konuları ne?
İşte 19- 20 Mayıs tarihinde vizyona girecek filmler ve konuları...
AFTER: AYRILIK
After: Ayrılık filmi, zor bir karar vermek zorunda olan Tessa ve Hardin'in hayatına odaklanıyor. Tessa'nın yaşamı, hayatının en önemli kararını almasından sonra tamamen değişir. Genç kız hayallerindeki iş için Seattle'a taşınmaya hazırlanır. Bu değişiklik Hardin'in kıskançlıklarını ve anlam veremediği davranışlarını alevlendirir. Bu sırada Tessa, hem ailesi hem de Hardin hakkında hayatını daha da karmaşıklaştıracak şeyler öğrenir. Tessa ve Hardin, sorunlarının üstesinden gelmek için mücadele mi edecekler yoksa ayrılıp kendi yollarına gitmeye mi karar vereceklerdir?
CESUR BALIK SİHİRLİ DÜNYADA
Cesur Balık Sihirli Dünyada filmi, kasabayı tehdit eden yılan balıklarına karşı mücadele eden Yunus Delfi'nin hikayesini konu ediyor. Delfi, okyanusun derinliklerinde Balık Kasabası'nda yaşayan çekingen ve hayalperest bir yunustur. Onun hayatı, balıkların tüm dileklerini kabul eden sihirli bir kemer keşfetmesiyle bambaşka bir hal alır. Kemerin yerine öğrenen diğer yılan balıkları, devasa hale gelerek kasabayı ele geçirmeye çalışır. Bu durum üzerine Delfi, kasabayı korumak ve aynı zamanda hayatının aşkı Mia’yı kazanmak için uzun süredir kayıp olan babasıyla yeniden bir araya gelmek zorunda kalır.
DOMUZ
Domuz filmi, bir mantarı toplayıcısının hayatına odaklanıyor. Oregon'un vahşi bölgesinde yaşayan Rob, domuzunun yardımıyla nadir bulunan trüf mantarlarını toplayıp, genç bir iş insanına satarak geçimini sağlayan genç bir adamdır. Rob’un hayatı, en yakın dostu olan domuzunun kaçırılmasıyla bambaşka bir hal alır. Rob, can dostunu bulmak için Portland'da bıraktığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.
EL- ZEBİR
Tuğba, evlilik hazırlığında olan genç bir kadındır. Çocukken yaşadığı tuhaf olaylardan muzdarip olan Tuğba, yeniden aynı olayları yaşamaya başlar. Düğün zamanı yaklaştıkça yaşadığı olayların şiddeti gittikçe artar. Çünkü Zebir, Tuğba'yı ele geçirmiştir. Genç kadının nişanlısı Yaşar, yaşanan olayları çözmeye çalıştıkça kendisinin de tehlikede olduğunu anlar. Tuğba'nın ailesi, bir çözüm bulmak ümidiyle daha öncede yardım aldıkları Halim Hoca'ya yeniden gitmeye karar verir. Durumu anlamaya çalışan Halim Hoca, yaşananların geçmişte yapılan bir büyü ile ilgili olduğunu fark eder. Tuğba'nın yaşadıklarından kurtulabilmesinin tek yolu, genç kadına yapılan büyünün bozulmasıdır.
HAYVAN
Hayvan filmi, hayallerini gerçekleştirmek için mücadele eden ve bu süreçte milli duygularından güç alan bir gencin hikayesini konu ediyor. Barış, babasının baskısı altında anne sevgisinden uzakta büyüyen bir gençtir. Onun hayatı, yabancı bir kadının sevgisi ve bir spor adamının desteğiyle bambaşka bir hal alır. Barış, boks sporuna sarılarak kendisin var etmeye çalışır.
SİVASLIYIH GARDAŞ
Sivaslıyıh Gardaş filmi, arkadaşının kendisine piyano bileti vermesiyle hayatı değişen bir adamın hikayesini konu ediyor. Durmuş, Sivas'ın Kangal Dahdah köyünde doğup büyüyen saf bir adamdır. Annesi, dedesi ve iki kız kardeşi ile birlikte yaşayan Durmuş, gönlünü köyün kurnaz kızı Nazlı'ya kaptırır. Durmuş'un hayatı, arkadaşının kendisine bir piyango bileti vermesiyle bambaşka bir hal alır.
SÜPER YETENEK 2
Süper Yetenek 2 filmi, turneye çıkmalarıyla hayatları değişen Bodi ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor. Bodi ve grubu Gerçek Mavi, sonunda hayal ettikleri üne kavuşur. Onlar yerel olarak ünlü olmakla da kalmaz aynı zamanda sadık hayranlara da sahip olur. Onların hayatı, müzik patron Lang’ın kendilerine pop yıldızı Lil’Foxy ile turne yapma fırsatı vermesiyle bambaşka bir hal alır. Bu süreçte ünlü olmanın bir bedeli olduğunu öğrenen Bodi ve arkadaşları, özlerine sadık kalarak Rock’n roll gücünü ortaya çıkarmaya çalışır.
ŞEYTANİ
Şeytani filmi, geçmişini bir simülasyon teknolojisi ile yeniden araştırma fırsatı yakalayan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Carly'nin hayatı, annesi Angela'nın işlediği cinayetler nedeniyle kabusa döner. Yaşananları bir türlü unutamayan Carly'nin hayatı, esrarengiz bir telefon almasıyla bambaşka bir hal alır. Carly, telefonun ucundaki kişilerden annesinin doğa üstü olayları inceleyen bir klinikte olduğunu öğrenir. Telefondakiler ayrıca geliştirdikleri bir simülasyon teknolojisi sayesinde insan zihnini inceleyerek, bilinçaltıyla bağlantı kurmayı başardıklarını, Carly'i de sisteme alarak gerçek suçluyu bulmak istediklerini söyler. Teklifi kabul eden Carly, annesinin bir iblis tarafından ele geçirildiğini öğrendiğinde işler karmaşık bir hal alır.
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