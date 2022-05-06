19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatili kaç gün?

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2022 Cuma, 02:17
<p><strong>Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih</strong> olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçen <strong>19 Mayıs "Gençlik ve Spor Bayramı”</strong> olarak kutlanıyor. </p> <p>2022 yılında ise ulusal bayramın resmî tatil takviminde kaç gün tatil olacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar…</p>

Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçen 19 Mayıs "Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanıyor. 

2022 yılında ise ulusal bayramın resmî tatil takviminde kaç gün tatil olacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar…

<p>Gençliğin medeniyeti yükseklere taşıyacağını öngören Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ı gençlere armağan etti. Bu ulusal bayram, 19 Mayıs 2022 resmî tatil takvimi içerisinde yer alıyor.</p>

Gençliğin medeniyeti yükseklere taşıyacağını öngören Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ı gençlere armağan etti. Bu ulusal bayram, 19 Mayıs 2022 resmî tatil takvimi içerisinde yer alıyor.

<p>Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olarak belirlenen Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye’nin kurtuluş ve kuruluşunun mikenk taşı olarak kabul ediliyor. Milli bir bayram olan 19 Mayıs günü resmî tatil takvimi içerisinde yer alıyor.</p>

Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olarak belirlenen Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye’nin kurtuluş ve kuruluşunun mikenk taşı olarak kabul ediliyor. Milli bir bayram olan 19 Mayıs günü resmî tatil takvimi içerisinde yer alıyor.

<p><strong>19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?</strong></p> <p>19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı <strong>2022 yılında Perşembe gününe denk geliyor.</strong> 19 Mayıs resmî tatil günleri içerisinde yer alıyor.</p>

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2022 yılında Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmî tatil günleri içerisinde yer alıyor.

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