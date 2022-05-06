19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatili kaç gün?

Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olarak belirlenen Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye’nin kurtuluş ve kuruluşunun mikenk taşı olarak kabul ediliyor. Milli bir bayram olan 19 Mayıs günü resmî tatil takvimi içerisinde yer alıyor.