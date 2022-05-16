19 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü?
Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün olan 19 Mayıs yurdumuzun dört bir yanında her sene çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 19 Mayıs'ta kutlanan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 2022 yılında perşembe günü gerçekleşecek. 19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs 2022 tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü?
Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olarak belirlenen Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye’nin kurtuluş ve kuruluşunun mikenk taşı olarak kabul ediliyor. Milli bir bayram olan 19 Mayıs günü resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor.
19 MAYIS TATİL Mİ?
19 Mayıs bu yıl perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs tarihinde okullar tatil olacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektöre de tatil oluyor. Tatil yapmayan özel sektör çalışanları bugün için mesai ücreti alıyor.
18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?
19 Mayıs'ta sadece bayram günü tatil yaplıyor. 18 mayıs resmi tatil değil. 18 Mayıs tarihinde okullar ve iş yerleri normal saatlerde çalışacak. 18 Mayıs tarihinde yarım gün izin olmayacak.
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