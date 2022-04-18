19 Nisan 1987'de Simpsonlar, televizyonda gösterime girdi

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2022 Pazartesi, 11:10
<p><strong>The Simpsons hayatımıza 35 yıl önce bugün girdi. 19 Nisan 1987'de Simpsonlar, televizyonda ilk kez gösterildi.</strong></p><p><strong>Simpsonlar (The Simpsons),</strong> <em>Matt Groening</em> tarafından<em> Fox</em> için yaratılan animasyon televizyon durum komedisi dizi.&nbsp;Dizi,<strong> Homer, Marge, Bart, Lisa </strong>ve<strong> Maggie'den</strong> oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesinin satirik bir parodisi olarak biliniyor. Şov, Springfield adlı kurgusal bir şehirde geçiyor ve<strong> Amerikan kültürünü, toplumunu, televizyonunu ve farklı insanlık hâllerini hicvediyor.</strong></p>

The Simpsons hayatımıza 35 yıl önce bugün girdi. 19 Nisan 1987'de Simpsonlar, televizyonda ilk kez gösterildi.

Simpsonlar (The Simpsons), Matt Groening tarafından Fox için yaratılan animasyon televizyon durum komedisi dizi. Dizi, Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesinin satirik bir parodisi olarak biliniyor. Şov, Springfield adlı kurgusal bir şehirde geçiyor ve Amerikan kültürünü, toplumunu, televizyonunu ve farklı insanlık hâllerini hicvediyor.

<p>Aile, Groening tarafından yapımcı olan <strong>James L. Brooks</strong> ile önce bir dakikalık kısa animasyon serisi olarak tasarlandı. Groening, disfonksiyonel bir aile oluşturdu ve ailedeki karakterlere kendi ailesindeki üyelerin adını verirken, kendi adının yerine ise <strong>Bart</strong> adını kullandı.&nbsp;</p>

Aile, Groening tarafından yapımcı olan James L. Brooks ile önce bir dakikalık kısa animasyon serisi olarak tasarlandı. Groening, disfonksiyonel bir aile oluşturdu ve ailedeki karakterlere kendi ailesindeki üyelerin adını verirken, kendi adının yerine ise Bart adını kullandı. 

<p>Kısa gösteriler, 19 Nisan 1987'de <strong>The Tracey Ullman Show'un</strong> bir parçası oldu. Üç sezon yayımlandıktan sonra skeç yarım saatlik altın saatler şovu olarak geliştirildi ve bir sezonda <strong>ilk 30 reyting listesinde yer alan ilk Fox dizisi</strong> olarak kanalın ilk hitlerinden oldu.&nbsp;</p>

Kısa gösteriler, 19 Nisan 1987'de The Tracey Ullman Show'un bir parçası oldu. Üç sezon yayımlandıktan sonra skeç yarım saatlik altın saatler şovu olarak geliştirildi ve bir sezonda ilk 30 reyting listesinde yer alan ilk Fox dizisi olarak kanalın ilk hitlerinden oldu. 

<p>Uzun metrajlı film olan <strong>Simpsonlar: Sinema Filmi,</strong> 26 ile 27 Temmuz 2007 tarihlerinde dünya genelinde sinemalarda gösterildi ve <strong>dünya çapında 527 milyon dolarlık hasılat elde etti.</strong><br></p>

Uzun metrajlı film olan Simpsonlar: Sinema Filmi, 26 ile 27 Temmuz 2007 tarihlerinde dünya genelinde sinemalarda gösterildi ve dünya çapında 527 milyon dolarlık hasılat elde etti.

<p>Simpsonlar, ilk yayımlandığı günden itibaren<strong> 25 Primetime Emmy Ödülü, 26 Annie Ödülü ve bir Peabody Ödülü</strong> dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.&nbsp;</p>

Simpsonlar, ilk yayımlandığı günden itibaren 25 Primetime Emmy Ödülü, 26 Annie Ödülü ve bir Peabody Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı. 

<p>Time dergisinin 31 Aralık 1999 tarihli sayısında dizi, 20. yüzyılın en iyi televizyon dizisi olarak adlandırıldı ve <strong>14 Ocak 2000'de Simpson ailesi, Hollywood Bulvarı'nda bir yıldız ile ödüllendirildi.</strong><br></p>

Time dergisinin 31 Aralık 1999 tarihli sayısında dizi, 20. yüzyılın en iyi televizyon dizisi olarak adlandırıldı ve 14 Ocak 2000'de Simpson ailesi, Hollywood Bulvarı'nda bir yıldız ile ödüllendirildi.

<p>Simpsonlar, en uzun süredir yayımda olan Amerikan sit-comu, en uzun süredir yayımda olan Amerikan animasyon programı ve 2009'da Gunsmoke'u geçerek en uzun süredir yayımda olan altın saatler eğlence dizisi.</p>

Simpsonlar, en uzun süredir yayımda olan Amerikan sit-comu, en uzun süredir yayımda olan Amerikan animasyon programı ve 2009'da Gunsmoke'u geçerek en uzun süredir yayımda olan altın saatler eğlence dizisi.

<p>Birçok yetişkin odaklı animasyon durum komedisi, Simpsonlar'dan etkilenirken, <strong>Homer'ın ünlemi "D'oh!", İngilizce sözlüğe eklendi.&nbsp;</strong></p>

Birçok yetişkin odaklı animasyon durum komedisi, Simpsonlar'dan etkilenirken, Homer'ın ünlemi "D'oh!", İngilizce sözlüğe eklendi. 

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler