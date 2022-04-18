19 Nisan 1987'de Simpsonlar, televizyonda gösterime girdi
The Simpsons hayatımıza 35 yıl önce bugün girdi. 19 Nisan 1987'de Simpsonlar, televizyonda ilk kez gösterildi.
Simpsonlar (The Simpsons), Matt Groening tarafından Fox için yaratılan animasyon televizyon durum komedisi dizi. Dizi, Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesinin satirik bir parodisi olarak biliniyor. Şov, Springfield adlı kurgusal bir şehirde geçiyor ve Amerikan kültürünü, toplumunu, televizyonunu ve farklı insanlık hâllerini hicvediyor.
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