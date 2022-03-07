2 bin yıllık su kemerleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

İHA
07 Mart 2022 Pazartesi, 13:41
2 bin yıllık su kemerleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Oymapınar Mahallesi sınırlarında Oymapınar Baraj girişinde bulunan 340 metre uzunluğunda bir vadi üzerinde bulunan ve 44 adet kemere sahip Kırkgöz Su Köprüsü ayakta kalan en uzun su köprüsü özelliğini taşıyor. 

2 bin yıllık su kemerleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Antalya Manavgat'ta Side Antik kentine su taşımak amacıyla M.S 2'inci yüzyılda inşa edildiği bilinen tarihi Kırkgöz Su Köprüsü, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bazı bölümleri hala ayakta kalan tarihi su kemerleri restore edilmesi gerekirken tahrip ediliyor. 

2 bin yıllık su kemerleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik kentine su taşımak amacıyla M.S. 2'inci yüzyılda inşa edilidği bilinen tarihi yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

2 bin yıllık su kemerleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Köprüyü oluşturan kemerlerin baraj tarafında rüzgar ve benzeri doğal şartlardan dolayı yıkılan dev çam ağacı kemerin üzerine düşerek tahrip olmasına neden oldu.

2 bin yıllık su kemerleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Oymapınar Mahallesi istikametinde bulunan bölümde ise yangının ardından gerçekleştirilen kesimler sırasında üzerine düşen ağaçlar nedeniyle çökmeler başladı.

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