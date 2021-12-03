200 bin TL'nin altında araba kalmadı: İşte yeni otomobil fiyatları
Türkiye'nin en çok konuştuğu meselelerden bir tanesi, otomobil fiyatları. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıfır araçlara ulaşmak imkansız hale gelince, ikinci el otomobil fiyatlarında da görülmemiş yükselişler yaşanmaya başladı.
Bunun üzerine eklenen dolar kurunun oynaklığı ve Türk lirasının değer kaybı, bir otomobil sahibi olmayı zorlaştırdı.
Peki en çok satan modellerin aralık ayı fiyatları nasıl oldu?
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