200 bin TL'nin altında araba kalmadı: İşte yeni otomobil fiyatları

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2021 Cuma, 10:37
<p>Aralık ayının gelişiyle Türkiye'de hizmet veren otomobil şirketleri, yeni fiyatlarını yayınlamaya başladılar.&nbsp;<br></p>

Aralık ayının gelişiyle Türkiye'de hizmet veren otomobil şirketleri, yeni fiyatlarını yayınlamaya başladılar. 

<p>Webtekno'nun haberine göre, açıklanan fiyatlar, dolar kurunun da etkisiyle 200 bin TL'nin altında model kalmadığını ortaya koyuyor.&nbsp;<br></p>

Webtekno'nun haberine göre, açıklanan fiyatlar, dolar kurunun da etkisiyle 200 bin TL'nin altında model kalmadığını ortaya koyuyor. 

<p>Türkiye'nin en çok konuştuğu meselelerden bir tanesi, otomobil fiyatları. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıfır araçlara ulaşmak imkansız hale gelince, ikinci el otomobil fiyatlarında da görülmemiş yükselişler yaşanmaya başladı.&nbsp;</p><p>Bunun üzerine eklenen dolar kurunun oynaklığı ve Türk lirasının değer kaybı, bir otomobil sahibi olmayı zorlaştırdı.</p><p><strong>Peki en çok satan modellerin aralık ayı fiyatları nasıl oldu?</strong></p>

Türkiye'nin en çok konuştuğu meselelerden bir tanesi, otomobil fiyatları. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıfır araçlara ulaşmak imkansız hale gelince, ikinci el otomobil fiyatlarında da görülmemiş yükselişler yaşanmaya başladı. 

Bunun üzerine eklenen dolar kurunun oynaklığı ve Türk lirasının değer kaybı, bir otomobil sahibi olmayı zorlaştırdı.

Peki en çok satan modellerin aralık ayı fiyatları nasıl oldu?

<p><strong>Dacia Duster:</strong> 325 bin 900 TL<br></p>

Dacia Duster: 325 bin 900 TL

<p><strong>Fiat Egea Sedan:</strong> 223 bin 900 TL<br></p>

Fiat Egea Sedan: 223 bin 900 TL

<p><strong>Honda Civic Sedan:</strong> 464 bin 300 TL<br></p>

Honda Civic Sedan: 464 bin 300 TL

<p><strong>Renault Clio Hatchback:</strong> 226 bin 900 TL<br></p>

Renault Clio Hatchback: 226 bin 900 TL

<p><strong>Toyota Corolla Sedan:</strong> 254 bin 300 TL<br></p>

Toyota Corolla Sedan: 254 bin 300 TL


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