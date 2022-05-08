2022 Green Card Sonuçları açıklandı
Her yıl milyonlarca kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak ve çalışmak için Green Card başvurusunda bulunuyor. Green Card Sonuçları 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 19.00'da yani dün itibarıyla açıklandı. DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılan Green Card sonuçları ABD hükümeti tarafından duyuruluyor.
İşte, Green Card sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar…
Green Card çekiliş sonuçları, sadece başvurduğunuz sırada size verilen Confirmation numarası ile kontrol edilebiliyor. Fakat, numarayı unuttuğunuz takdirde bilgilerinizi girerek tekrar numara alabiliyor ve sonuçları, https://dvprogram.state.gov/ adresinden kontrol edebiliyorsunuz.
Talihlilerin, Green Card vizelerini aldıktan sonra haklarının kaybolmaması adına 6 ay içinde 1 kez Amerika’ya gitmesi bekleniyor. Bunun dışında, yine senede 1 kez gidilmesi gerekiyor. Giriş yapıldığı takdirde ülkede kalma süresi ise dikkate alınmıyor.
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