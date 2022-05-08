2022 Green Card Sonuçları açıklandı

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2022 Pazar, 16:49
<p>Her yıl milyonlarca kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak ve çalışmak için Green Card başvurusunda bulunuyor. Green Card Sonuçları 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 19.00'da yani dün itibarıyla açıklandı. DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılan Green Card sonuçları ABD hükümeti tarafından duyuruluyor.</p> <p>İşte, Green Card sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar…</p>

Her yıl milyonlarca kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak ve çalışmak için Green Card başvurusunda bulunuyor. Green Card Sonuçları 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 19.00'da yani dün itibarıyla açıklandı. DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılan Green Card sonuçları ABD hükümeti tarafından duyuruluyor.

İşte, Green Card sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar…

<p><strong>GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?</strong></p> <p>Green Card sonuçları <em>dvprogram.state.gov</em> sitesinden, DV Lottery sisteminden sorgulanıyor. Sonuçlara erişmek için:</p>

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card sonuçları dvprogram.state.gov sitesinden, DV Lottery sisteminden sorgulanıyor. Sonuçlara erişmek için:

<p>* İnternet adresine girin.</p> <p>*Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.</p> <p>*Açılan sayfaya Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen formu doldurun.</p> <p>*En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.</p>

* İnternet adresine girin.

*Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.

*Açılan sayfaya Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen formu doldurun.

*En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.

<p>*Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın</p> <p>*Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1998)</p> <p>*Son kutuya kutunun yanındaki 5 haneli doğrulama kodunuzu yazın.</p> <p>*Son olarak Submit linkine tıklayın.</p>

*Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın

*Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1998)

*Son kutuya kutunun yanındaki 5 haneli doğrulama kodunuzu yazın.

*Son olarak Submit linkine tıklayın.

<p>Green Card çekiliş sonuçları, sadece başvurduğunuz sırada size verilen Confirmation numarası ile kontrol edilebiliyor. Fakat, numarayı unuttuğunuz takdirde bilgilerinizi girerek tekrar numara alabiliyor ve sonuçları, https://dvprogram.state.gov/ adresinden kontrol edebiliyorsunuz.</p> <p>Talihlilerin, Green Card vizelerini aldıktan sonra haklarının kaybolmaması adına 6 ay içinde 1 kez Amerika’ya gitmesi bekleniyor. Bunun dışında, yine senede 1 kez gidilmesi gerekiyor. Giriş yapıldığı takdirde ülkede kalma süresi ise dikkate alınmıyor.</p>

Green Card çekiliş sonuçları, sadece başvurduğunuz sırada size verilen Confirmation numarası ile kontrol edilebiliyor. Fakat, numarayı unuttuğunuz takdirde bilgilerinizi girerek tekrar numara alabiliyor ve sonuçları, https://dvprogram.state.gov/ adresinden kontrol edebiliyorsunuz.

Talihlilerin, Green Card vizelerini aldıktan sonra haklarının kaybolmaması adına 6 ay içinde 1 kez Amerika’ya gitmesi bekleniyor. Bunun dışında, yine senede 1 kez gidilmesi gerekiyor. Giriş yapıldığı takdirde ülkede kalma süresi ise dikkate alınmıyor.

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