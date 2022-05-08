2022 Green Card Sonuçları açıklandı

Green Card çekiliş sonuçları, sadece başvurduğunuz sırada size verilen Confirmation numarası ile kontrol edilebiliyor. Fakat, numarayı unuttuğunuz takdirde bilgilerinizi girerek tekrar numara alabiliyor ve sonuçları, https://dvprogram.state.gov/ adresinden kontrol edebiliyorsunuz.

Talihlilerin, Green Card vizelerini aldıktan sonra haklarının kaybolmaması adına 6 ay içinde 1 kez Amerika’ya gitmesi bekleniyor. Bunun dışında, yine senede 1 kez gidilmesi gerekiyor. Giriş yapıldığı takdirde ülkede kalma süresi ise dikkate alınmıyor.