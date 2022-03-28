2022 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

cumhuriyet.com.tr
28 Mart 2022 Pazartesi, 08:09
<p>Bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri, üç yılın ardından ilk kez sunuculu gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.</p><p>Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes'in sunuculuğunu üstlendiği, Los Angeles’taki Dolby Theatre'da yapılan törende sinema dünyasının en iyileri ödüllendirildi.</p><p>İşte 2022 Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi...</p>

Bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri, üç yılın ardından ilk kez sunuculu gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes'in sunuculuğunu üstlendiği, Los Angeles’taki Dolby Theatre'da yapılan törende sinema dünyasının en iyileri ödüllendirildi.

İşte 2022 Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi...

<p><strong>EN İYİ FİLM</strong></p><p><strong>KAZANAN: </strong>CODA</p><p><strong>DİĞER ADAYLAR</strong></p><p>Belfast</p><p>Don’t Look Up</p><p>Drive My Car</p><p>Dune</p><p>King Richard</p><p>Licorice Pizza</p><p>Nightmare Alley</p><p>The Power of the Dog</p><p>West Side Story</p>

EN İYİ FİLM

KAZANAN: CODA

DİĞER ADAYLAR

Belfast

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

<p><strong>EN İYİ ERKEK OYUNCU</strong></p><p><strong>KAZANAN:</strong> Will Smith - King Richard</p><p><strong>DİĞER ADAYLAR</strong></p><p>Javier Bardem - Being the Ricardos</p><p>Benedict Cumberbatch - The Power of the Dog</p><p>Andrew Garfield - tick, tick… BOOM!</p><p>Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth</p>

EN İYİ ERKEK OYUNCU

KAZANAN: Will Smith - King Richard

DİĞER ADAYLAR

Javier Bardem - Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch - The Power of the Dog

Andrew Garfield - tick, tick… BOOM!

Denzel Washington - The Tragedy of Macbeth

<p><strong>EN İYİ YÖNETMEN</strong></p><p><strong>KAZANAN:</strong> Jane Campion - The Power of the Dog&nbsp;</p><p><strong>DİĞER ADAYLAR</strong></p><p>Kenneth Branagh - Belfast</p><p>Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza</p><p>Ryûsuke Hamaguchi - Drive My Car</p><p>Steven Spielberg - West Side Story</p>

EN İYİ YÖNETMEN

KAZANAN: Jane Campion - The Power of the Dog 

DİĞER ADAYLAR

Kenneth Branagh - Belfast

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Ryûsuke Hamaguchi - Drive My Car

Steven Spielberg - West Side Story

<p><strong>EN İYİ KADIN OYUNCU</strong></p><p><strong>KAZANAN:</strong> Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye</p><p><strong>DİĞER ADAYLAR</strong></p><p>Olivia Colman - The Lost Daughter</p><p>Penélope Cruz - Parallel Mothers</p><p>Nicole Kidman - Being the Ricardos</p><p>Kristen Stewart - Spencer</p>

EN İYİ KADIN OYUNCU

KAZANAN: Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye

DİĞER ADAYLAR

Olivia Colman - The Lost Daughter

Penélope Cruz - Parallel Mothers

Nicole Kidman - Being the Ricardos

Kristen Stewart - Spencer

<p><strong>EN İYİ ULUSLARARASI FİLM</strong></p><p><strong>KAZANAN:</strong> Drive My Car</p><p><strong>DİĞER ADAYLAR</strong></p><p>Flee</p><p>The Hand of God</p><p>Lunana: A Yak in the Classroom</p><p>The Worst Person in the World</p>

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

KAZANAN: Drive My Car

DİĞER ADAYLAR

Flee

The Hand of God

Lunana: A Yak in the Classroom

The Worst Person in the World

<p><strong>EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU</strong></p><p><strong>KAZANAN:</strong> Ariana DeBose - West Side Story</p><p><strong>DİĞER ADAYLAR</strong></p><p>Jessie Buckley - The Lost Daughter&nbsp;</p><p>Judi Dench - Belfast</p><p>Kirsten Dunst - The Power of the Dog</p><p>Anjanue Ellis - King Richard</p>

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

KAZANAN: Ariana DeBose - West Side Story

DİĞER ADAYLAR

Jessie Buckley - The Lost Daughter 

Judi Dench - Belfast

Kirsten Dunst - The Power of the Dog

Anjanue Ellis - King Richard

<p><strong>EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU</strong></p><p><strong>KAZANAN:</strong> Troy Kotsur - CODA</p><p><strong>DİĞER ADAYLAR</strong></p><p>Ciarán Hinds - Belfast</p><p>Jesse Plemons - The Power of the Dog</p><p>JK Simmons - Being the Ricardos</p><p>Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog</p>

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

KAZANAN: Troy Kotsur - CODA

DİĞER ADAYLAR

Ciarán Hinds - Belfast

Jesse Plemons - The Power of the Dog

JK Simmons - Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog

<p><strong>EN İYİ UYARLAMA SENARYO</strong></p><p><strong>KAZANAN:</strong> CODA</p><p><strong>DİĞER ADAYLAR</strong></p><p>Drive My Car</p><p>Dune</p><p>The Lost Daughter</p><p>The Power of the Dog</p>

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

KAZANAN: CODA

DİĞER ADAYLAR

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

<p><strong>EN İYİ ANİMASYON</strong></p><p><strong>KAZANAN:</strong> Encanto</p><p><strong>DİĞER ADAYLAR</strong></p><p>Flee</p><p>Luca</p><p>The Mitchells vs the Machines</p><p>Raya and the Last Dragon</p>

EN İYİ ANİMASYON

KAZANAN: Encanto

DİĞER ADAYLAR

Flee

Luca

The Mitchells vs the Machines

Raya and the Last Dragon

<p><strong>EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ</strong></p><p><strong>KAZANAN:</strong> Dune - Greig Fraser</p><p><strong>DİĞER ADAYLAR</strong></p><p>Nightmare Alley</p><p>The Power of the Dog</p><p>The Tragedy of Macbeth</p><p>West Side Story</p>

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

KAZANAN: Dune - Greig Fraser

DİĞER ADAYLAR

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

<p><strong>EN İYİ ORİJİNAL SENARYO</strong></p><p><strong>KAZANAN:</strong> Belfast - Kenneth Branagh</p><p><strong>DİĞER ADAYLAR</strong></p><p>CODA</p><p>Drive My Car</p><p>Dune</p><p>The Lost Daughter</p><p>The Power of the Dog</p>

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

KAZANAN: Belfast - Kenneth Branagh

DİĞER ADAYLAR

CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

<p><strong>EN İYİ KISA FİLM</strong></p><p><strong>KAZANAN:</strong> The Long Goodbye - Aneil Karia&nbsp; ve Riz Ahmed</p><p><strong>DİĞER ADAYLAR:</strong></p><p>Ala Kachuu - Take and Run</p><p>The Dress</p><p>On My Mind</p><p>Please Hold</p>

EN İYİ KISA FİLM

KAZANAN: The Long Goodbye - Aneil Karia  ve Riz Ahmed

DİĞER ADAYLAR:

Ala Kachuu - Take and Run

The Dress

On My Mind

Please Hold

<p><strong>EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ</strong></p><p><strong>KAZANAN:</strong> The Windshield Wiper - Alberto Mielgo ve Leo Sanchez</p><p><strong>DİĞER ADAYLAR</strong></p><p>Affairs of the Art</p><p>Bestia</p><p>Boxballet</p><p>Robin Robin</p><p>The Windshield Wiper</p>

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

KAZANAN: The Windshield Wiper - Alberto Mielgo ve Leo Sanchez

DİĞER ADAYLAR

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

<p><strong>EN İYİ KOSTÜM TASARIMI</strong></p><p><strong>KAZANAN:</strong> Cruella - Jenny Beavan</p><p><strong>DİĞER ADAYLAR</strong></p><p>Cruella</p><p>Cyrano</p><p>Dune</p><p>Nightmare Alley</p><p>West Side Story</p>

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

KAZANAN: Cruella - Jenny Beavan

DİĞER ADAYLAR

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

<p><strong>EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ</strong></p><p><strong>KAZANAN:</strong> Dune - Hans Zimmer</p><p><strong>DİĞER ADAYLAR</strong></p><p>Don’t Look Up</p><p>Dune</p><p>Encanto</p><p>Parallel Mothers</p><p>The Power of the Dog</p>

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ

KAZANAN: Dune - Hans Zimmer

DİĞER ADAYLAR

Don’t Look Up

Dune

Encanto

Parallel Mothers

The Power of the Dog

<p><strong>EN İYİ KURGU</strong></p><p><strong>KAZANAN:</strong> Dune- Joe Walker</p><p><strong>DİĞER ADAYLAR</strong></p><p>Don’t Look Up</p><p>King Richard</p><p>The Power of the Dog</p><p>tick, tick... BOOM!</p>

EN İYİ KURGU

KAZANAN: Dune- Joe Walker

DİĞER ADAYLAR

Don’t Look Up

King Richard

The Power of the Dog

tick, tick... BOOM!

<p><strong>EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ</strong></p><p><strong>KAZANAN:</strong> The Eyes of Tammy Faye</p><p><strong>DİĞER ADAYLAR</strong></p><p>Coming 2 America</p><p>Cruella</p><p>Dune</p><p>House of Gucci</p>

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ

KAZANAN: The Eyes of Tammy Faye

DİĞER ADAYLAR

Coming 2 America

Cruella

Dune

House of Gucci

<p><strong>EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI</strong></p><p><strong>KAZANAN:</strong> “No Time to Die” (No Time to Die)</p><p><strong>DİĞER ADAYLAR</strong></p><p>“Be Alive” (King Richard)</p><p>“Dos Oruguitas” (Encanto)</p><p>“Down to Joy” (Belfast)</p><p>“No Time to Die” (No Time to Die)</p><p>“Somehow You Do” (Four Good Days)</p>

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

KAZANAN: “No Time to Die” (No Time to Die)

DİĞER ADAYLAR

“Be Alive” (King Richard)

“Dos Oruguitas” (Encanto)

“Down to Joy” (Belfast)

“No Time to Die” (No Time to Die)

“Somehow You Do” (Four Good Days)

<p><strong>EN İYİ BELGESEL</strong></p><p><strong>KAZANAN:</strong> Summer of Soul</p><p><strong>DİĞER ADAYLAR</strong></p><p>Ascension</p><p>Attica</p><p>Flee</p><p>Summer of Soul (Or When The Revolution Could Not Be Televised)</p><p>Writing with Fire</p>

EN İYİ BELGESEL

KAZANAN: Summer of Soul

DİĞER ADAYLAR

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul (Or When The Revolution Could Not Be Televised)

Writing with Fire

<p><strong>EN İYİ GÖRSEL EFEKT</strong></p><p><strong>KAZANAN:</strong> Dune</p><p><strong>DİĞER ADAYLAR</strong></p><p>Free Guy</p><p>No Time to Die</p><p>Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings</p><p>Spider-Man: No Way Home</p>

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

KAZANAN: Dune

DİĞER ADAYLAR

Free Guy

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

<p><strong>EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI</strong></p><p><strong>KAZANAN:</strong> Dune - Patrice Vermette ve&nbsp; Zsuzsanna Sipos</p><p><strong>DİĞER ADAYLAR</strong></p><p>Nightmare Alley</p><p>The Power of the Dog</p><p>The Tragedy of Macbeth</p><p>West Side Story</p>

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

KAZANAN: Dune - Patrice Vermette ve  Zsuzsanna Sipos

DİĞER ADAYLAR

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler