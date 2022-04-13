2022 Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2022 Çarşamba, 11:55
<p>Ramazan Bayramı yaklaşırken bayramın hangi günlere denk geldiği ve bayram tatilinin kaç gün olacağı merak konusu oldu.</p><p>İşte Ramazan Bayramı hakkında tüm detaylar...</p>

Ramazan Bayramı yaklaşırken bayramın hangi günlere denk geldiği ve bayram tatilinin kaç gün olacağı merak konusu oldu.

İşte Ramazan Bayramı hakkında tüm detaylar...

<p>On Bir Ayın Sultanı Ramazan Ayı 2022 yılında 2 Nisan'da başladı.<br></p>

On Bir Ayın Sultanı Ramazan Ayı 2022 yılında 2 Nisan'da başladı.

<p>Müslümanlar için büyük öneme sahip olan, 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı 1 Mayıs günü son buluyor.<br></p>

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan, 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı 1 Mayıs günü son buluyor.

<p>Ramazan Bayramı için ise geri sayım başladı.<br></p>

Ramazan Bayramı için ise geri sayım başladı.

<p>Bu yıl Arefe günü 1 Mayıs'a denk geliyor.<br></p>

Bu yıl Arefe günü 1 Mayıs'a denk geliyor.

<p>Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 2 Mayıs Pazartesi günü; 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü oluyor.</p>

Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 2 Mayıs Pazartesi günü; 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü oluyor.

<p><strong>RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?</strong></p><p>Bayram tatilinin 9 gün olması için hafta sonu ile birleştirilmesi gerekiyor ancak resmi bir açıklama henüz gelmediği için Ramazan Bayramı tatilinin 4 gün olacağı düşünülüyor.</p>

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram tatilinin 9 gün olması için hafta sonu ile birleştirilmesi gerekiyor ancak resmi bir açıklama henüz gelmediği için Ramazan Bayramı tatilinin 4 gün olacağı düşünülüyor.

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