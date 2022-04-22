22 Nisan Dünya Günü nedir, amaçları neler, ilk ne zaman kutlandı?

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2022 Cuma, 19:25
<p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #202122;">22 Nisan Dünya Günü, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenen uluslararası bir gün.</span></p>

22 Nisan Dünya Günü, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenen uluslararası bir gün.

<p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #202122;">Dünyanın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ilk olarak <strong>John McConnell</strong> tarafından San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen <strong>Ulusal UNESCO Dünya Konferansında önerildi.</strong></span></p>

Dünyanın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ilk olarak John McConnell tarafından San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında önerildi.

<p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #202122;">John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için ilk olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanını yani <strong>21 Mart'ı</strong> önerdi.</span></p>

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için ilk olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanını yani 21 Mart'ı önerdi.

<p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #202122;">Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde <strong>22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçti.</strong></span></p>

Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçti.

<p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #202122;">Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katıldı ve birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk <strong>'Temiz Hava Yasası'</strong> ve <strong>'Temiz Su Yasaları'</strong> hazırlandı.</span></p>

Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katıldı ve birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlandı.

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