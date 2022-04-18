23 Nisan hangi güne denk geliyor, 23 Nisan tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü?

cumhuriyet.com.tr
18 Nisan 2022 Pazartesi, 10:28
<p>23 Nisan, dünyada kutlanan ilk çocuk bayramı,&nbsp; Atatürk’ün Dünya çocuklarına armağan ettiği bayram her sene ülke genelinde şenliklerle kutlanıyor.</p><p>22 Nisan henüz resmi tatil olarak ilan edilmedi.<br data-mce-bogus="1"></p><p>Resmi tatil olan bayram bu sene 23 Nisan cumartesi gününe denk geliyor.&nbsp; 23 Nisan tarihinde çalışmaya devam edecek kurumların çalışanlarına fazla mesai ücreti ödeme zorunluluğu bulunuyor.</p><p><br data-mce-bogus="1"></p>

23 Nisan, dünyada kutlanan ilk çocuk bayramı,  Atatürk’ün Dünya çocuklarına armağan ettiği bayram her sene ülke genelinde şenliklerle kutlanıyor.

22 Nisan henüz resmi tatil olarak ilan edilmedi.

Resmi tatil olan bayram bu sene 23 Nisan cumartesi gününe denk geliyor.  23 Nisan tarihinde çalışmaya devam edecek kurumların çalışanlarına fazla mesai ücreti ödeme zorunluluğu bulunuyor.


<p><strong>23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİL Mİ?</strong></p><p>23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor.</p><p> Bu sene 23 Nisan cumartesi gününe denk geliyor.</p><p>Çalışmaya devam edecek özel kurumların ise çalışanlarına 23 Nisan için fazla mesai ücreti ödeme zorunluluğu bulunuyor.<br data-mce-bogus="1"></p>

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor.

Bu sene 23 Nisan cumartesi gününe denk geliyor.

Çalışmaya devam edecek özel kurumların ise çalışanlarına 23 Nisan için fazla mesai ücreti ödeme zorunluluğu bulunuyor.

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><em>"Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır."</em></strong><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><strong><em>Atatürk</em></strong></p>

"Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır."

Atatürk

<p><strong>22 NİSAN YARIM GÜN TATİL Mİ?</strong></p><p>22 Nisan henüz resmi tatil olarak ilan edilmedi.</p>

22 NİSAN YARIM GÜN TATİL Mİ?

22 Nisan henüz resmi tatil olarak ilan edilmedi.

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>"Bugünün küçükleri yarının büyükleridir.”</strong></em><br></p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><em><strong>Atatürk</strong></em></p>

"Bugünün küçükleri yarının büyükleridir.”

Atatürk

<p><strong>Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,</strong> Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi bayramlarından biri.</p>

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi bayramlarından biri.

<p><strong>Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk</strong> tarafından dünya çocuklarına armağan edildi.<br></p>

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edildi.

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."</strong></em><br></p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><em><strong>Atatürk</strong></em></p>

"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."

Atatürk

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