23 Nisan hangi güne denk geliyor, 23 Nisan tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü?
23 Nisan, dünyada kutlanan ilk çocuk bayramı, Atatürk’ün Dünya çocuklarına armağan ettiği bayram her sene ülke genelinde şenliklerle kutlanıyor.
22 Nisan henüz resmi tatil olarak ilan edilmedi.
Resmi tatil olan bayram bu sene 23 Nisan cumartesi gününe denk geliyor. 23 Nisan tarihinde çalışmaya devam edecek kurumların çalışanlarına fazla mesai ücreti ödeme zorunluluğu bulunuyor.
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