24 Mart Dünya Tüberküloz Günü: Pandemi sonrası verem artabilir! İşte tüberkülozun en önemli 6 belirtisi

Tüberküloz, halk arasında verem ismiyle bilinen, sinsice ilerleyen bir solunum yolu hastalığı.

Dünyada ölüm nedenleri arasında 13. sırada yer alan tüberküloz (verem), her yıl yaklaşık 10 milyon kişinin yakalandığı bir hastalık. Sadece 2020 yılında 1,5 milyon kişi tüberkülozdan hayatını kaybetti.



Dünya Sağlık Örgütü, Robert Koch tarafından "M. tuberculosis basilinin" keşfedildiği gün olan 24 Mart 1882 gününü "Dünya Tüberküloz Günü” ilan ederek her yıl 24 Mart tarihinde dünya genelinde bu güne özel etkinliklerin ve farkındalık çalışmalarının düzenlenmesini önermiştir.

Belirtileri pek çok enfeksiyon hastalığı ile benzerlikler gösteriyor ve bu nedenle de fark edilmesi zorlaşıyor. Uzmanlar özellikle uzun süren öksürüğe dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.



İşte sinsice ilerleyen tüberkülozun 6 belirtisi...