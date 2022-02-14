30 yıl boyunca sular altında kalan 'hayalet İspanyol köyü'nün kalıntıları kuraklık sebebiyle ortaya çıktı
İspanya'da neredeyse tamamen boşalan rezervuar, 1992'den beri sular altında kalan hayalet bir köy olan Aceredo'nun kalıntılarını ortaya çıkardı.
Reuters'in bildirdiğine göre, İspanya-Portekiz sınırında bulunan köy, Alto Lindoso rezervuarını oluşturmak için kasıtlı olarak bir baraj kullanılarak sular altında kaldı.
Aceredo'nun kalıntıları artık turistleri eski, çamurlu sokaklara ve harap binalara çekiyor.
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