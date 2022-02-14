30 yıl boyunca sular altında kalan 'hayalet İspanyol köyü'nün kalıntıları kuraklık sebebiyle ortaya çıktı

cumhuriyet.com.tr
14 Şubat 2022 Pazartesi, 10:20
30 yıl boyunca sular altında kalan 'hayalet İspanyol köyü'nün kalıntıları kuraklık sebebiyle ortaya çıktı

İspanya'da neredeyse tamamen boşalan rezervuar, 1992'den beri sular altında kalan hayalet bir köy olan Aceredo'nun kalıntılarını ortaya çıkardı.

Reuters'in bildirdiğine göre, İspanya-Portekiz sınırında bulunan köy, Alto Lindoso rezervuarını oluşturmak için kasıtlı olarak bir baraj kullanılarak sular altında kaldı.

Aceredo'nun kalıntıları artık turistleri eski, çamurlu sokaklara ve harap binalara çekiyor.

30 yıl boyunca sular altında kalan 'hayalet İspanyol köyü'nün kalıntıları kuraklık sebebiyle ortaya çıktı

Alto Lindoso rezervuarının su seviyesi şu an kapasitesinin yüzde 15'inde olduğundan zaman içinde sıkışmış bir köyü ortaya çıkarıyor.

30 yıl boyunca sular altında kalan 'hayalet İspanyol köyü'nün kalıntıları kuraklık sebebiyle ortaya çıktı

Aceredo köyünün kalıntıları arasında kısmen yıkılmış binalar ve çok sayıda gevşemiş enkaz bulunmakta.

30 yıl boyunca sular altında kalan 'hayalet İspanyol köyü'nün kalıntıları kuraklık sebebiyle ortaya çıktı

Suların çekilmesiyle eski bir kafe, hala su fışkırtan bir çeşme ve paslı bir araba da dahil olmak üzere, bir zamanlar köyü işgal eden yaşam belirtileri gözler önüne serilmiş durumda.

30 yıl boyunca sular altında kalan 'hayalet İspanyol köyü'nün kalıntıları kuraklık sebebiyle ortaya çıktı

Reuters'in bildirdiğine göre, bölgenin belediye başkanı Maria del Carmen Yanez, kuraklık ve son aylardaki düşük yağış seviyelerinin düşük su seviyelerinin sorumlusu olduğunu söyledi.

30 yıl boyunca sular altında kalan 'hayalet İspanyol köyü'nün kalıntıları kuraklık sebebiyle ortaya çıktı

Ayrıca Portekiz'in rezervuarı yöneten elektrik kuruluşunu 'oldukça agresif kullanım' ile suçladı.

30 yıl boyunca sular altında kalan 'hayalet İspanyol köyü'nün kalıntıları kuraklık sebebiyle ortaya çıktı

Portekiz'in elektrik kuruluşu, düşük su seviyesinin nedeninin çıkış kuraklığı olduğunu ve kontrol ettikleri su kaynaklarını "verimli bir şekilde" yönettiklerini söyledi.

30 yıl boyunca sular altında kalan 'hayalet İspanyol köyü'nün kalıntıları kuraklık sebebiyle ortaya çıktı

Bölgeden 65 yaşındaki Maximino Perez Romero, konuyla ilgili olarak "Sanki bir film izliyormuşum gibi. İçimde bir hüzün var. Kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyleyıllar içinde bunların olacağını tahmin ediyordum" ifadelerini kullandı.

30 yıl boyunca sular altında kalan 'hayalet İspanyol köyü'nün kalıntıları kuraklık sebebiyle ortaya çıktı

Aceredo sular altında kalmadan önce inşaatta çalışan Jose Alvarez ise, "Korkunç ama durum bu. Hayat bu. Bazıları ölür ve diğerleri yaşar" şeklinde konuştu.

30 yıl boyunca sular altında kalan 'hayalet İspanyol köyü'nün kalıntıları kuraklık sebebiyle ortaya çıktı

Turistler artık onlarca yıldır erişilemeyen köyün kalıntılarını görmeye geliyor.

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