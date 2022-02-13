Tarihi Venedik Karnavalı başladı
İtalya'da geçmişi çok eskilere dayanan Venedik Karnavalı başladı.
İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde her yıl genellikle şubatta düzenlenen tarihi karnavalın açılışı farklı etkinliklerle yapıldı.
Bu yılki karnaval "Geleceği Hatırla" temasıyla düzenleniyor.
Covid-19 salgını sebebiyle geçen yıl düzenlenemeyen karnavalda, bu sene tedbiren kalabalıkların oluşabileceği etkinliklerin sayısı azaltıldı. Bununla birlikte karnaval, bu yıl İtalya'da salgın tedbirlerin gevşetilmeye başladığı zamana denk geldi. Söz konusu nedenle, bu sene karnaval sayesinde, son iki yıldır salgının getirdiği kısıtlamalar sebebiyle turist sayısı düşen Venedik'e gelecek ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.
Karnaval süresince giyilen eski dönemlere ait ilginç kostüm ve maskeler kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Turistlerin birbirinden ilginç kostümlerle cadde ve meydanlarda boy göstermesi Venedik'te tarihi bir atmosfer yaratıyor.
Venedik Karnavalı 1 Mart'a kadar sürecek.
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