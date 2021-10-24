36 saatlik nöbetten çıkan doktor kamyonun altında can verdi

Acı haberi alıp kaza yerine gelen Şen'in annesi Yasemin Şen ve iki kardeşi sinir krizi geçirdi. Rümeysa Berin Şen'in kız kardeşi Serra Şen, ablasının ölüm haberine inanmadığını belirterek, "Ablam doktordu, gerçekten öldü mü benim ablam? Benim ablam nasıl olmaz artık. Ben idrak edemiyorum" diyerek ağladı. Şen'in annesi Yasemin Şen ise, "Benim kızım cennete gitti. Rabbim ona 25 yıl ömür verdi. Kahvaltıyı hazırlamıştım, onu bekliyorduk" diyerek feryat etti.