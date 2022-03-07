4 gollü maçta kazanan yok! Beşiktaş 2-2 Başakşehir

Konuk ekip mücadelenin 35. dakikasında Trezeguet ile 1-0 öne geçti. 5 dakika sonra Beşiktaş bu gole Güven Yalçın ile karşılık verdi. İlk yarı bu skorla sona erecekken, 45+2'de Başakşehir'in golcüsü Okaka sahneye çıkıp takımını 2-1 öne geçirdi.