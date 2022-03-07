4 gollü maçta kazanan yok! Beşiktaş 2-2 Başakşehir

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 18:39
4 gollü maçta kazanan yok! Beşiktaş 2-2 Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i Vodafone Park'ta ağırladı. 

4 gollü maçta kazanan yok! Beşiktaş 2-2 Başakşehir

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

4 gollü maçta kazanan yok! Beşiktaş 2-2 Başakşehir

Konuk ekip mücadelenin 35. dakikasında Trezeguet ile 1-0 öne geçti. 5 dakika sonra Beşiktaş bu gole Güven Yalçın ile karşılık verdi. İlk yarı bu skorla sona erecekken, 45+2'de Başakşehir'in golcüsü Okaka sahneye çıkıp takımını 2-1 öne geçirdi.

4 gollü maçta kazanan yok! Beşiktaş 2-2 Başakşehir

İkinci yarıda skora yeniden eşitlik geldi. 54. dakikada ev sahibi siyah-beyazlılar, Kenan Karaman ile beraberliği yakaladı. Böylece Karaman, Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti.

4 gollü maçta kazanan yok! Beşiktaş 2-2 Başakşehir

Beşiktaş puanını 45 yaparken, Başakşehir 47 puana yükseldi.

4 gollü maçta kazanan yok! Beşiktaş 2-2 Başakşehir

Beşiktaş önümüzdeki hafta Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Turuncu-mavililer ise Antalyaspor ile karşılaşacak. 

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