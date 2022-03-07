Bursaspor Tamer Tuna'nın sözleşmesini feshetti

07 Mart 2022 Pazartesi, 09:57

Bursaspor, Spor Toto 1’inci Lig'in 28’inci haftasında 9 kişi kalan Beypiliç Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Bursaspor yönetimi, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, teknik direktör Tamer Tuna'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Karşılaşmanın ardından Bursaspor yönetimi, "Kulübümüz Teknik Direktörü Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, önümüzdeki spor yaşantısında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

