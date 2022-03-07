Bursaspor Tamer Tuna'nın sözleşmesini feshetti

Deplasmanda karşılaştığı Boluspor ile berabere kalan Bursaspor'da teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 09:57
Bursaspor Tamer Tuna'nın sözleşmesini feshetti
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Bursaspor, Spor Toto 1’inci Lig'in 28’inci haftasında 9 kişi kalan Beypiliç Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Bursaspor yönetimi, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, teknik direktör Tamer Tuna'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Karşılaşmanın ardından Bursaspor yönetimi, "Kulübümüz Teknik Direktörü Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, önümüzdeki spor yaşantısında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. 


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