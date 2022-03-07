Spor yazarları Fenerbahçe-Trabzonspor maçındaki oyundan memnun

07 Mart 2022 Pazartesi, 09:40

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması 1-1 sonuçlandı.

Spor yazarları, karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları kaleme aldı.

UĞUR MELEKE: "Kadıköy’deki maçı elbette 18’deki kırmızı karttan bağımsız değerlendirmek mümkün değil. Maçın 72 dakikasının 10’a 11 oynanması ayarları etkiledi şüphesiz ki temelden. Ancak İsmail Kartal’ın göreve geldiğinden beri çıkardığı en doğru 11 ve ortaya koyduğu en arzulu oyunu izledik dün özellikle ilk 45’te. Sağ iç Mert Hakan ve sağ açık İrfan Can ilk çeyrekte oyunu kontrol ettiler. İrfan Can atılınca sağ bek Samuel- sağ açık Mert’le devam etti o koridorun verimi. İlk 45 dakikada Fenerbahçe’nin rakip ceza alanında 17 kez topla buluşması, dört isabetli şut ve 1,67 gol beklentisi yaratması önemli veriler. İlk yarı, Fenerbahçe’nin Kartal dönemindeki en iyi devresiydi kesinlikle. Dün İsmail Kartal’ı eleştirebileceğimiz tek konuysa 72 dakika 11’e 10 oynayan bir takım, daha erken ve daha akılcı oyuncu değişiklikleri yapabilirdi. 1-1’den sonra İsmail Kartal’ın hemen üç kişiyi kenara dizeceğini düşünmüştüm ben." (Hürriyet)

ERMAN TOROĞLU: "Ondan, bundan, şundan demeden yazının sonunu başa getirelim. 90 dakika sonunda Fenerbahçe bu sahadan mağlup ayrılsa yazık olurdu, dün gece 90 dakika sonunda Trabzonspor galip gelerek maçı bitirse ayıp olurdu. İrfan Can'ın atılması Fenerbahçe'yi canlandırdı, Trabzonspor'un kimyasını bozdu. Trabzonlu futbolcular, Siopis hariç, topa ve rakibe müdahale etmekten kaçındılar. Bu maçta teknik, taktik bir yere kadar. Ama sahada 10 kişi kalıp inanılmaz mücadele eden Fenerbahçeli oyuncuları tebrik etmek lazım. Çünkü karşılarında oynadıkları takım da Trabzonspor'du." (Fotomaç)

GÜNTEKİN ONAY: "İrfan Can’ın kırmızı kart görmesinden çok kısa bir süre sonra Trabzonspor golü bulmasına rağmen 1 kişi eksik oynayan Fenerbahçe, iyi bir karakter ortaya koydu. Açıkçası son 15 dakikalık bölüme kadar sarı lacivertlilerin 10’a 11 oynadığını hissetmedik. Mert Hakan, Zajc, Szalai ve Crespo’nun olağanüstü mücadelesi bu durumun başlıca nedeniydi. Maçın hakkı beraberlikti. Fenerbahçe, yüksek bir karakter ve mücadele gücü ortaya koyarak alkışı hak eden taraf idi." (Hürriyet)

ŞANSAL BÜYÜKA: "Fenerbahçe sezonun en iyi başlangıcını yaptığı maçta kontrolü eline almıştı ki, daha ilk çeyrekte çıkan kırmızı kartla bir çuval incir berbat oldu. Trabzonspor’la on bire on bir oynarken bile başa çıkmak zorken, Fenerbahçe bir eksik oynamasına rağmen genellikle üstün olan ve oyunu kontrol eden taraftı. Fenerbahçe’nin neredeyse bir maçı bir eksik oynamasına rağmen, Trabzonspor’dan en az üç gömlek daha iyi mücadele ettiğini söylemeliyiz. Açıkçası bu maçı kaybetse hakça olmazdı." (Milliyet)

ÖNDER ÖZEN: "Fenerbahçe on kişi kalmasına rağmen iyi oynadı. Buna hem Fenerbahçe izin vermedi seyircisinin de desteğiyle hem de Trabzonspor 10 kişi kaldığını hissettirecek bir oyun oynamadı. Bu eşleşme hakikaten özel bir eşleşmedir. Dolayısıyla izlemeye değer kapalı gişe oynandı maç. Oyuncular bana göre hakkını verdiler. Teknik adamlar ellerinden geleni yaptılar ama katılmaya değer başka unsurlar da var. Fenerbahçe bu sezon en mücadeleci oyununu oynadı. Bir kimlik koydu sahaya."

METİN TEKİN: Oyun anlamında uzun süredir almadığı desteği aldı seyirciden Fenerbahçe. 11'e 10 oyunu çok da hissettirmeden bir 90 dakika tamamladı. Tabii ki çok net bir gol pozisyonu vardı Nwakaeme'nin o gol olsaydı belki daha farklı olurdu ama 10 kişi kalan bir Fenerbahçe vardı. İkinci yarı sadece bir bölümde hissettirdi 10 kişi kaldığını ama oyunun geneline baktığımız zaman eksi 1'i hissetmeyen bir Fenerbahçe ve hakikaten de Trabzonspor'a karşı 1-0'dan gelip beraberliği yakalamak kolay değildir. Maçın sonunda başaran Fenerbaçe'ymiş gibi göründü. Şunu da söylemek istiyorum. Kadıköy'ü böyle özlemişiz. Tamamen dolu tribünler, coşku. Son saniyeyi hatırlıyorum. Maç 1-1 bitti. Seyirciler ayakta alkışlıyordu. Bu çok önemli.