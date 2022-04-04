4 Nisan Dünya Çiçek Günü'nü en güzel çiçek sözleriyle kutluyoruz

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2022 Pazartesi, 11:00
<p><strong>Dünya Çiçek Günü, </strong>her yıl <strong>4 Nisan</strong>da kutlanan uluslararası bir gün.</p><p>Baharın gelişini kutladığımız bu özel günde en güzel çiçek resimleri eşliğinde en güzel çiçek sözlerini paylaşıyoruz. Sizde Dünya Çiçek Günü'nü sevdiklerinizi mutlu ederek kutlayabilirsiniz.</p><p>İşte en güzel çiçek resimleri ve sözleri...</p>

Dünya Çiçek Günü, her yıl 4 Nisanda kutlanan uluslararası bir gün.

Baharın gelişini kutladığımız bu özel günde en güzel çiçek resimleri eşliğinde en güzel çiçek sözlerini paylaşıyoruz. Sizde Dünya Çiçek Günü'nü sevdiklerinizi mutlu ederek kutlayabilirsiniz.

İşte en güzel çiçek resimleri ve sözleri...

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"Güzel çiçekler hem nadir bulunur, hem de zor elde edilir!"</em></p>

"Güzel çiçekler hem nadir bulunur, hem de zor elde edilir!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"Tüm çiçekleri koparsanızda, baharın gelişini engelleyemezsiniz!"</em></p>

"Tüm çiçekleri koparsanızda, baharın gelişini engelleyemezsiniz!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><i>Gül tutan elde daima bir miktar gül kokusu kalır!"</i><br></p>

"Gül tutan elde daima bir miktar gül kokusu kalır!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><i>Elinizde iki kuruşunuz kaldıysa biriyle ekmek alın, diğeriyle çiçek!"</i><br></p>

"Elinizde iki kuruşunuz kaldıysa biriyle ekmek alın, diğeriyle çiçek!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><i>Çiçekler kurusa bile yer yüzüne güzelliği anlatırlar!"</i></p>

"Çiçekler kurusa bile yer yüzüne güzelliği anlatırlar!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><i>Sen etrafına çiçek gibi rayihalar saçmaya söz ver. Toprak olup seni başının üstünde taşıyacak olan elbet bulunur!</i><span data-mce-bogus="1" data-mce-type="format-caret"><em>"</em></span><br></p>

"Sen etrafına çiçek gibi rayihalar saçmaya söz ver. Toprak olup seni başının üstünde taşıyacak olan elbet bulunur!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><i>Daha çok gül istiyorsak, daha çok fidan dikmeliyiz!"</i><br></p>

"Daha çok gül istiyorsak, daha çok fidan dikmeliyiz!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><i>Umutlar ancak çiçeklerin açtığı yerlerde canlanır!"</i><em></em></p>

"Umutlar ancak çiçeklerin açtığı yerlerde canlanır!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><i>Aşk, zorlayarak tomurcuk verecek bir çiçek değildir! Kendiliğinden açar, kırılınca solar!"</i><br></p>

"Aşk, zorlayarak tomurcuk verecek bir çiçek değildir! Kendiliğinden açar, kırılınca solar!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><i>Kıymetini bilenlerin hatrına açmaya devam ediyor çiçekler!"</i><br></p>

"Kıymetini bilenlerin hatrına açmaya devam ediyor çiçekler!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><i>Hayat bir çiçekse, aşk o çiçeğin balıdır!"</i></p>

"Hayat bir çiçekse, aşk o çiçeğin balıdır!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><i>Dünya bir çiçek gibidir. Koklayın ve sevdiklerinize de uzatın!"</i><em></em></p>

"Dünya bir çiçek gibidir. Koklayın ve sevdiklerinize de uzatın!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><i>Çiçek gibi temiz yürekten mis gibi aşk esintileri eser!"</i><br></p>

"Çiçek gibi temiz yürekten mis gibi aşk esintileri eser!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><i>Yapraklarını koparsanda çiçeğin güzelliğini engellemiş olmazsın!"</i><br></p>

"Yapraklarını koparsanda çiçeğin güzelliğini engellemiş olmazsın!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><i>En güzel çiçek bile en sivri dikenlerle dosttur!"</i><br></p>

"En güzel çiçek bile en sivri dikenlerle dosttur!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><i>Çiçeklerin ömrü kısadır ama tesiri çok uzun!"</i></p>

"Çiçeklerin ömrü kısadır ama tesiri çok uzun!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><i>Günü geldiğinde koparılmayan çiçek, solar ve düşer!"</i><em></em></p>

"Günü geldiğinde koparılmayan çiçek, solar ve düşer!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><i>Çiçek değerini bilen ellere uzatılmalıdır!"</i><em></em></p>

"Çiçek değerini bilen ellere uzatılmalıdır!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><i>Kışın ardından açan çiçek, okyanusta karanın görünmesi gibidir!"</i><em></em></p>

"Kışın ardından açan çiçek, okyanusta karanın görünmesi gibidir!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><span data-mce-bogus="1" data-mce-type="format-caret"><i>Çiçeklerin büyüsünü hafife almayın. Onlar aşka kapı aralayacak kadar güçlüdür!"</i><em></em></span><br></p>

"Çiçeklerin büyüsünü hafife almayın. Onlar aşka kapı aralayacak kadar güçlüdür!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><i>Boynumda elmaslar yerine, masamda çiçekler olmasını tercih ederim!"</i><br></p>

"Boynumda elmaslar yerine, masamda çiçekler olmasını tercih ederim!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><i>Sıradan otlar 2 ayda, gonca güller 1 yılda yetişir!"</i><em></em></p>

"Sıradan otlar 2 ayda, gonca güller 1 yılda yetişir!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><i>Her güzel çiçeğin etrafında yabani otlar biter!"</i><br></p>

"Her güzel çiçeğin etrafında yabani otlar biter!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><i>Aşk, ilgi isteyen en nadide çiçektir!"</i><br></p>

"Aşk, ilgi isteyen en nadide çiçektir!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><i>Çiçekler aşkın göz kırpan bakışlarıdır!"</i><br></p>

"Çiçekler aşkın göz kırpan bakışlarıdır!"

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em>"</em><i>Unutma! Güle değerini katan dikenleridir!"</i><em></em></p>

"Unutma! Güle değerini katan dikenleridir!"

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