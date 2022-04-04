4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü: İstanbul hayvan barınakları

BEYOĞLU BELEDİYESİ REHABİLİTASYON MERKEZİ

Beyoğlu’nda yaşayan halkın güvenliği için sokak hayvanları toplanarak bu barınağa getiriyor. Burada hayvanların aşıları uygulanıyor, yemekleri veriliyor ve bakımları yapılıyor. Barınakta dörder metrekarelik 21 adet kapalı kulübe bulunuyor. Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı rehabilitasyon merkezinde iki veteriner hekim, üç bakım ve temizlik sorumlusu, bir şoför ve üç idari personelden oluşan dokuz kişilik bir ekip çalışıyor.

Ziyaret saatleri: Hafta içi her gün 09.00-16.00 arası

Adres: Şahkulu Mah. Meşrutiyet Cad. No:121 34420 Beyoğlu/ İstanbul

İletişim: 444 0 160 / [email protected]