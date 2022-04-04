4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü: İstanbul hayvan barınakları
4 Nisan "Dünya Sokak Hayvanları Günü" olarak kutlanıyor. Bu özel günde sizde kapınızın önüne, çevrenizdeki sokak hayvanları için su ve mama bırakabilir hatta barınakları ziyaret edip hayvanların bakımına destek olabilirsiniz.
İstanbul içerisinde bulunan ve ziyaret edilebilecek, mama ve gazete bağışı yapılabilecek ve hayvan sahiplenilebilecek bir barınaklar listesi hazırladık.
İşte İstanbul hayvan barınakları listesi...
AVCILAR BELEDİYESİ HAYVAN SAĞLIK MERKEZİ
Avcılar ilçesinde bulunan bu barınakta sahiplendirme, kısırlaştırma, salgın hastalıklarla mücadele, rehabilitasyon, aşılama ve küpeleme gibi birçok işlem yapılıyor. İlçe sakinlerini hayvan sahiplenmeleri konusunda teşvik eden Avcılar Belediyesi, açtığı bu barınakla İstanbul’da bulunan diğer barınaklar için de örnek teşkil ediyor.
Ziyaret saatleri: Hafta içi 09.00-16.00 arası
Adres: Gümüşpala Mahallesi, İskece Caddesi, E5 Karayolları Mevkii, Avcılar Belediye Şantiyesi, Gümüşpala, Avcılar
İletişim: (212) 694 53 91
(212) 593 56 86
BAHÇELİEVLER TEDAVİ, KISIRLAŞTIRMA VE MÜŞAHADE MERKEZİ
Bahçelievler Tedavi, Kısırlaştırma ve Müşahade Merkezi görevlileri, sokak köpeklerinin rehabilitasyon çalışmalarını yürütürken aynı zamanda barınağın çevresinde yaşayan insanlara da hayvan sevgisi aşılamaya çalışıyor. Sahipsiz ve güçten düşmüş sevimli dostlarımızı burada ziyaret ederek onları sevindirebilirsiniz.
Ziyaret saatleri: Hafta içi 09.00-18.00 arası
Adres: Çobançeşme Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, No:17, 34196, Bahçelievler
İletişim: (212) 652 26 15
BAĞCILAR BELEDİYESİ KISIRLAŞTIRMA VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
Sokak köpeklerinin kısırlaştırma, aşılanma ve tedavi işlemleri bu merkezde özenle yapılıyor. Aynı zamanda barınakta bulunan hayvanların beslenmesi için de çok fazla işlem yürütülüyor. Çevredeki restoranlardan ve firmalardan toplanan fazla yemekler bu barınağa getiriliyor ve sevimli dostlarımız adeta bayram ediyor. Bunun haricinde hayvanseverlerin getirdiği kuru mamalar da kullanılıyor.
Ziyaret saatleri: Çalışma saatleri değişkenlik gösterdiğinden ziyaret etmeden önce aramanız gerekiyor.
Adres: Mahmutbey Mahallesi, 2415. Sokak, No:18, Bağcılar
İletişim: 410 06 00
BEYOĞLU BELEDİYESİ REHABİLİTASYON MERKEZİ
Beyoğlu’nda yaşayan halkın güvenliği için sokak hayvanları toplanarak bu barınağa getiriyor. Burada hayvanların aşıları uygulanıyor, yemekleri veriliyor ve bakımları yapılıyor. Barınakta dörder metrekarelik 21 adet kapalı kulübe bulunuyor. Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı rehabilitasyon merkezinde iki veteriner hekim, üç bakım ve temizlik sorumlusu, bir şoför ve üç idari personelden oluşan dokuz kişilik bir ekip çalışıyor.
Ziyaret saatleri: Hafta içi her gün 09.00-16.00 arası
Adres: Şahkulu Mah. Meşrutiyet Cad. No:121 34420 Beyoğlu/ İstanbul
İletişim: 444 0 160 / [email protected]
FATİH YEDİKULE HAYVAN BARINAĞI
İstanbul’un en çok bilinen hayvan barınağı şüphesiz Yedikule barınağıdır. Buradaki hayvanların ihtiyacı olan her şey yapılıyor ve sevimli dostlarımıza yeni, sıcak yuvalar aranıyor.
Ziyaret saatleri: Her gün 10.30-15.00 arası
Adres: Yedikule Mahallesi Yedikule Çırpıcı Yolu, Mermerkule Sokak, 34107, Fatih
İletişim: (535) 712 63 90
SARIYER BELEDİYESİ KISIRKAYA REHABİLİTASYON MERKEZİ
Birkaç yıl öncesine kadar Kısırkaya’daki hayvanlar oldukça zor şartlarda yaşıyorlardı fakat hayvanseverlerin topladığı bağışlar ve Sarıyer Belediyesi’nin de yardımıyla bu barınak, lüks bir rehabilite merkezine dönüştü. Artık barınaktaki sevimli dostlarımız kuyu suyu içmiyor ve oradaki hayvanlar için barınak düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
Ziyaret saatleri: Hafta içi her gün saat 10.00-15.00 arası
Adres: Kısırkaya, 34450, Sarıyer
İletişim: (212) 453 73 70
ŞİŞLİ BELEDİYESİ HAYVAN KISIRLAŞTIRMA VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
Eğer yolunuz Şişli’den geçiyorsa buraya uğramadan gitmeyin. Bu barınağa uğrayanlar personellerin gayet güler yüzlü olduğunu ve hayvanlara gayet iyi baktığını söylüyor. Ayrıca barınak oldukça temiz çalışıyor. Toplam 25 köpek ve 30 adet kedi barındırabilme kapasitesine sahip olan barınak, özellikle sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasıyla ilgileniyor.
Ziyaret saatleri: Hafta içi 09.00-17.00 arası. Ancak çalışma saatlerinde olabilecek değişiklikler için ziyaret etmeden önce iletişime geçmelisiniz.
Adres: Paşa Mahallesi, Piyale Paşa Bulvarı No:80/A, 34379, Şişli
İletişim: 444 1 568
KADIKÖYE BELEDİYESİ GEÇİCİ HAYVAN BAKIM MERKEZİ
Bünyesinde toplam 400 hayvan bulunduran bu barınağın hayvanseverlerden gelecek kuru mama ve ilaçlara ihtiyacı var. Bu ihtiyaçlar dışında sevimli dostlarımız sıcak bir yuvaya kavuşmak için sizi bekliyor. Dilerseniz burada gönüllü çalışarak minik dostlarımızın ihtiyaçlarıyla bizzat ilgilenebilirsiniz.
Ziyaret saatleri: Hafta içi ziyarete açık. Ancak ziyaret saatlerini öğrenmek için gitmeden önce aramanız gerekiyor.
Adres: Turgut Özal Bulvarı, TEM Otoyolu Sonu, Ataşehir
İletişim: (0216) 499 83 90
(0216) 415 67 61
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