5 Nisan Dünya Avukatlar Günü: İşte en güzel tebrik cümleleri

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2022 Salı, 11:58
<p>Hukuk sisteminin temeli olan avukatlar, bireyin ve toplumun hakları konusunda vazgeçilmez öneme sahip bu sebeple Cumhuriyetin ilanından sonra ilk kez geniş bir katılımla 3 Ocak 1934 tarihinde İzmir’de “Türkiye Avukatlar Birliği” toplantısı yapıldı ve bu toplantıda 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kabul edildi.</p><p>Bu tarihten itibaren,<strong> 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü</strong> olarak kutlanmaya başladı.</p><p>İşte en güzel Avukatlar Günü tebrikleri...<br data-mce-bogus="1"></p>

Hukuk sisteminin temeli olan avukatlar, bireyin ve toplumun hakları konusunda vazgeçilmez öneme sahip bu sebeple Cumhuriyetin ilanından sonra ilk kez geniş bir katılımla 3 Ocak 1934 tarihinde İzmir’de “Türkiye Avukatlar Birliği” toplantısı yapıldı ve bu toplantıda 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kabul edildi.

Bu tarihten itibaren, 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü olarak kutlanmaya başladı.

İşte en güzel Avukatlar Günü tebrikleri...

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>"Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım."</strong></em></p>

"Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım."

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>"</strong></em><b><i>Adaletin teminatı olan ve hakkı adaletle gözeten tüm hukukçuların 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun."</i></b><br data-mce-bogus="1"></p>

"Adaletin teminatı olan ve hakkı adaletle gözeten tüm hukukçuların 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun."

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>"</strong></em><b><i>Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Avukatlar Gününü kutlarım."</i></b><br data-mce-bogus="1"></p>

"Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Avukatlar Gününü kutlarım."

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>"</strong></em><b><i>Adaletin güçlüden değil haklıdan yana olması dileğimle, tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım."</i></b><br></p>

"Adaletin güçlüden değil haklıdan yana olması dileğimle, tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım."

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>"</strong></em><b><i>Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun."</i></b><br></p>

"Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun."

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>"</strong></em><b><i>Güvenliğimizin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.</i></b>"</p>

"Güvenliğimizin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum."

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>"</strong></em><b><i>Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yapmaktadırlar. Bu vesile ile tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü’nü kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum."</i></b><br></p>

"Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yapmaktadırlar. Bu vesile ile tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü’nü kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum."

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>"</strong></em><b><i>Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım."</i></b><br></p>

"Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım."

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>"</strong></em><b><i>Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında ,hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün varolmasında yılmadan çaba gösteren; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan siz değerli avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlar saygılar kutlarım."</i></b><br></p>

"Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında ,hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün varolmasında yılmadan çaba gösteren; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan siz değerli avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlar saygılar kutlarım."

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>"</strong></em><b><i>Hiçbir şey bir devleti kendi kanunlarını ihlal etmekten daha hızlı yıkamaz. Avukatlar Gününü kutlarım."</i></b><br></p>

"Hiçbir şey bir devleti kendi kanunlarını ihlal etmekten daha hızlı yıkamaz. Avukatlar Gününü kutlarım."

<p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><em><strong>"</strong></em><b><i>Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, Avukatlar Gününü kutlarım."</i></b><br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><b><i><br data-mce-bogus="1"></i></b></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><b><i><br data-mce-bogus="1"></i></b></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><b><i>"</i></b><b><i>Hukuksuzlukların giderek arttığı hukukun istisna olduğu bir dönemde kalan hukuk namına hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım."</i></b></p>

"Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, Avukatlar Gününü kutlarım."



"Hukuksuzlukların giderek arttığı hukukun istisna olduğu bir dönemde kalan hukuk namına hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım."

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