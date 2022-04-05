5 Nisan Dünya Avukatlar Günü: İşte en güzel tebrik cümleleri

Hukuk sisteminin temeli olan avukatlar, bireyin ve toplumun hakları konusunda vazgeçilmez öneme sahip bu sebeple Cumhuriyetin ilanından sonra ilk kez geniş bir katılımla 3 Ocak 1934 tarihinde İzmir’de “Türkiye Avukatlar Birliği” toplantısı yapıldı ve bu toplantıda 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kabul edildi.

Bu tarihten itibaren, 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü olarak kutlanmaya başladı.

İşte en güzel Avukatlar Günü tebrikleri...

