5 Nisan Dünya Avukatlar Günü: İşte en güzel tebrik cümleleri
Hukuk sisteminin temeli olan avukatlar, bireyin ve toplumun hakları konusunda vazgeçilmez öneme sahip bu sebeple Cumhuriyetin ilanından sonra ilk kez geniş bir katılımla 3 Ocak 1934 tarihinde İzmir’de “Türkiye Avukatlar Birliği” toplantısı yapıldı ve bu toplantıda 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kabul edildi.
Bu tarihten itibaren, 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü olarak kutlanmaya başladı.
İşte en güzel Avukatlar Günü tebrikleri...
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