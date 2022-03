8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel kadın filmleri

PEKİ ŞİMDİ NEREYE? (WHERE DO WE GO NOW?, 2011)

İlk filmi Karamel’in başarısından sonra oyuncu Nadine Labaki, yapımcılığını, senaryosunu, yönetmenliğini üstlendiği bu ikinci filminde rol de aldı.

Yönetmen, Where Do We Go Now? ile 2011 Cannes Film Festivali’nde beğeniyle karşılandı.

Toronto Film Festivali’nden de Halk Ödülü ile döndü.

Ortadoğu’nun diken üstündeki coğrafyasında dinsel çatışmalara ve savaşın anlamsızlığına kadınların zeki ve pratik çözümleriyle cevap veren Labaki kamerasını Lübnan’da bir köye çeviriyor. Savaş sonrası Müslüman-Hristiyan ayrımı yapmadan yaşamaya devam eden köylüler çatışma haberlerinin gelmesi üzerine birbirlerine düşman kesilmeye başlıyor.