8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel kadın filmleri

PAPA JOAN (DIE PAPSTIN, 2009)

Film, Vatikan’ın yüzkarası olarak görülen ve varlığı tarihten silinmeye çalışılan kadın papa Joan’un, Katolik kilisesini yüzyıllardır rahatsız eden hikayesini konu ediniyor.

Oldukça zeki bir kadın olan ve kendisini bir erkek olarak tanıtan Joan, iki seneyi aşkın papalık tahtında oturdu ancak dokuz ay boyunca gizlemeyi başardığı hamileliği ortaya çıktı.

55 yılında, Aziz Petrus Kilisesi’nin dışında yapılan bir tören sırasında sancıları tutan Joan’un, bu olaydan sonra başına neler geldiği konusunda çeşitli rivayetler bulunuyor. Bazı kaynaklarda öfkeli kalabalık tarafından parçalandığını, bazılarında da Roma sokaklarında atlara bağlanarak sürüklendiği yazıyor.