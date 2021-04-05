Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin afişi yayımlandı
Bu yılki teması Araftan Çıkmak olarak belirlenen, 27 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin afişi yayımlandı.
Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali el ele, dayanışmayla, birbirinden kuvvet alarak kadınların aşamayacağı çıkışsızlığın olmadığını vurguluyor. Bu afişle de kadınların bu güce ve birlikteliğe sahip olduğuna dikkat çekiyor.
27 Mayıs’ta düzenlenecek olan festival, Onur Ödülü, Bilge Olgaç Başarı Ödülü, Genç Cadı Ödülü ve Tema Ödülü’nün sahiplerine verileceği açılış töreniyle başlayacak. 3 Haziran’a dek sürecek festival hem çevrimiçi gösterimlerde hem de fiziki mekânlarda sinemaseverleri ağırlayacak. Ayrıca programda yerli ve uluslararası konuklarla söyleşiler, paneller ve gösterimlerin ardından sohbetler yer alacak.
Bu yıl adayları arasında kadın yönetmenlerin filmlerinin de bulunduğu En İyi Uluslararası Film dalında Oscar’a aday, Jasmila Zbanic imzalı Nereye Gidiyorsun Aida? / Quo Vadis Aida? ve yönetmenliğini Kaouther Ben Hania’nın üstlendiği Derisini Satan Adam / The Man Who Sold His Skin 24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali programında yer alıyor.
Festival, önümüzdeki günlerde açıklanacak programıyla bir hafta boyunca dünyanın dört bir yanından ilham verici kadın hikâyelerini, yönetmen koltuğunda kadınların oturduğu filmleri sinemaseverlerle buluşturacak.
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