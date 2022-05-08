8 Mayıs Dünya Yumurtalık Kanseri Günü: Türkiye’de her yıl yaklaşık 4 bin kadında görülüyor!

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2022 Pazar, 16:29
<p>Dünyada kadın kanserleri arasında 7. sırada yer alan yumurtalık kanseri, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, 40 yaş üstü kadınlarda meme kanserinden sonra 2. sırada görülüyor. Türkiye’de de her yıl yaklaşık 4 bin kadında teşhis edilen yumurtalık kanseri, jinekolojik kanserler arasında rahim kanserinden sonra 2. sırada geliyor. Herhangi bir belirti vermeden sinsice ilerlediği için genellikle geç dönemde tespit ediliyor. Hastaların büyük çoğunluğunda tanının ileri evrede konulması nedeniyle en ölümcül kanserler arasında yer alıyor. </p>

Dünyada kadın kanserleri arasında 7. sırada yer alan yumurtalık kanseri, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, 40 yaş üstü kadınlarda meme kanserinden sonra 2. sırada görülüyor. Türkiye’de de her yıl yaklaşık 4 bin kadında teşhis edilen yumurtalık kanseri, jinekolojik kanserler arasında rahim kanserinden sonra 2. sırada geliyor. Herhangi bir belirti vermeden sinsice ilerlediği için genellikle geç dönemde tespit ediliyor. Hastaların büyük çoğunluğunda tanının ileri evrede konulması nedeniyle en ölümcül kanserler arasında yer alıyor. 

<p><strong>YUMURTALIK KANSERİNİN 7 ÖNEMLİ SİNYALİ!</strong></p> <p>Oysa erken teşhis edildiğinde tedavisinde yüzde 80-90’lara varan başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Uzmanlar bu kanser türünün erken teşhis edilmesinde, her yıl düzenli olarak yapılan jinekolojik kontrollerin büyük önem taşıdığını önemle vurguluyor. </p> <p>İşte yumurtalık kanserinin 7 önemli sinyali….</p>

YUMURTALIK KANSERİNİN 7 ÖNEMLİ SİNYALİ!

Oysa erken teşhis edildiğinde tedavisinde yüzde 80-90’lara varan başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Uzmanlar bu kanser türünün erken teşhis edilmesinde, her yıl düzenli olarak yapılan jinekolojik kontrollerin büyük önem taşıdığını önemle vurguluyor. 

İşte yumurtalık kanserinin 7 önemli sinyali….

<p><strong>YUMURTALIK KANSERİNİN 7 BELİRTİSİ</strong></p> <p>Yumurtalık kanserinin belirtileri sinsi oluyor, zira genellikle gastrit, ülser, hazımsızlık, kronik kabızlık ve kolit gibi mide-bağırsak hastalıklarının yakınmalarıyla karışıyor. </p> <p>Hastalar önce dahiliye polikliniklerine başvurdukları için tanı ve tedavide gecikme yaşanıyor ve bu nedenle her 3 yumurtalık kanserinden 2’sine ancak ileri dönemde tanı konulabiliyor. </p>

YUMURTALIK KANSERİNİN 7 BELİRTİSİ

Yumurtalık kanserinin belirtileri sinsi oluyor, zira genellikle gastrit, ülser, hazımsızlık, kronik kabızlık ve kolit gibi mide-bağırsak hastalıklarının yakınmalarıyla karışıyor. 

Hastalar önce dahiliye polikliniklerine başvurdukları için tanı ve tedavide gecikme yaşanıyor ve bu nedenle her 3 yumurtalık kanserinden 2’sine ancak ileri dönemde tanı konulabiliyor. 

<p><strong>Yumurtalık kanserinde erken tanı için özellikle dikkat edilmesi gereken belirtiler:</strong></p> <p>*adet düzensizliği, </p> <p>*karın ağrısı, </p> <p>*karında şişlik, </p> <p>*kasıkta dolgunluk veya ağrı, </p> <p>*gaz ve kabızlık.</p>

Yumurtalık kanserinde erken tanı için özellikle dikkat edilmesi gereken belirtiler:

*adet düzensizliği, 

*karın ağrısı, 

*karında şişlik, 

*kasıkta dolgunluk veya ağrı, 

*gaz ve kabızlık.

<p>Bu ve benzeri belirtilerde, vakit kaybetmeden kadın hastalıkları ve doğum uzmanına da başvurmak gerekiyor. Yapılan jinekolojik muayene, ultrason takibi, hastadan alınan detaylı öykü ve kan tahlilleri sayesinde bu kanser türüne erken tanı konulabiliyor.</p>

Bu ve benzeri belirtilerde, vakit kaybetmeden kadın hastalıkları ve doğum uzmanına da başvurmak gerekiyor. Yapılan jinekolojik muayene, ultrason takibi, hastadan alınan detaylı öykü ve kan tahlilleri sayesinde bu kanser türüne erken tanı konulabiliyor.

<p><strong>TANI AMELİYAT SIRASINDA KONUYOR!</strong></p> <p>Yumurtalık karın içinde yer alan bir organ olduğu için bu kanserin kesin tanısı; ameliyat sırasında dokunun alınıp, aynı anda patoloji uzmanının bu örneği ameliyathanede değerlendirmesiyle konuyor. Hastalık eğer yalnızca yumurtalıkla sınırlıysa, iyi huylu tümör ya da kist ise ameliyat sonlandırılıyor. Kötü huylu olması halinde ise ileri cerrahiye geçiliyor. Rahim, yumurtalıklar, tüpler ve varsa karın zarı ile bağırsak yüzeylerinden kitleler alınıp lenfadenektomi (kanserli olan lenf düğümlerini ortadan kaldırmak için uygulanan bir cerrahi yöntem) yapılıyor. Erken evre yumurtalık kanserinde sadece cerrahi tedavi yeterli gelirken, ileri evrede ise kemoterapi yöntemine de ihtiyaç duyuluyor. Günümüzde ise yeni ilaçların da kullanılması ile kemoterapi etkili bir tedavi yöntemi haline geldi.</p>

TANI AMELİYAT SIRASINDA KONUYOR!

Yumurtalık karın içinde yer alan bir organ olduğu için bu kanserin kesin tanısı; ameliyat sırasında dokunun alınıp, aynı anda patoloji uzmanının bu örneği ameliyathanede değerlendirmesiyle konuyor. Hastalık eğer yalnızca yumurtalıkla sınırlıysa, iyi huylu tümör ya da kist ise ameliyat sonlandırılıyor. Kötü huylu olması halinde ise ileri cerrahiye geçiliyor. Rahim, yumurtalıklar, tüpler ve varsa karın zarı ile bağırsak yüzeylerinden kitleler alınıp lenfadenektomi (kanserli olan lenf düğümlerini ortadan kaldırmak için uygulanan bir cerrahi yöntem) yapılıyor. Erken evre yumurtalık kanserinde sadece cerrahi tedavi yeterli gelirken, ileri evrede ise kemoterapi yöntemine de ihtiyaç duyuluyor. Günümüzde ise yeni ilaçların da kullanılması ile kemoterapi etkili bir tedavi yöntemi haline geldi.

<p><strong>YUMURTALIK KANSERİ RİSK GRUBU</strong></p> <p>Yumurtalık kanserinin neden oluştuğu henüz net olarak tespit edilemese de aşağıda yer alan faktörlerin riski artırdığı belirtiliyor;</p> <p>*Menopozda ya da 50 yaşın üzerinde olmak</p> <p>*Erken adet görmek</p> <p>*Menopoza geç girmek </p> <p>*Doğum yapmamış olmak</p> <p>*Ailede yumurtalık ya da meme kanseri öyküsünün olması</p> <p>*BRCA1 ya da BRCA2 gen mutasyonları taşımak</p> <p>*Çikolata kisti varlığı</p>

YUMURTALIK KANSERİ RİSK GRUBU

Yumurtalık kanserinin neden oluştuğu henüz net olarak tespit edilemese de aşağıda yer alan faktörlerin riski artırdığı belirtiliyor;

*Menopozda ya da 50 yaşın üzerinde olmak

*Erken adet görmek

*Menopoza geç girmek 

*Doğum yapmamış olmak

*Ailede yumurtalık ya da meme kanseri öyküsünün olması

*BRCA1 ya da BRCA2 gen mutasyonları taşımak

*Çikolata kisti varlığı

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