8 Mayıs Dünya Yumurtalık Kanseri Günü: Türkiye’de her yıl yaklaşık 4 bin kadında görülüyor!
Dünyada kadın kanserleri arasında 7. sırada yer alan yumurtalık kanseri, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, 40 yaş üstü kadınlarda meme kanserinden sonra 2. sırada görülüyor. Türkiye’de de her yıl yaklaşık 4 bin kadında teşhis edilen yumurtalık kanseri, jinekolojik kanserler arasında rahim kanserinden sonra 2. sırada geliyor. Herhangi bir belirti vermeden sinsice ilerlediği için genellikle geç dönemde tespit ediliyor. Hastaların büyük çoğunluğunda tanının ileri evrede konulması nedeniyle en ölümcül kanserler arasında yer alıyor.
YUMURTALIK KANSERİNİN 7 ÖNEMLİ SİNYALİ!
Oysa erken teşhis edildiğinde tedavisinde yüzde 80-90’lara varan başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Uzmanlar bu kanser türünün erken teşhis edilmesinde, her yıl düzenli olarak yapılan jinekolojik kontrollerin büyük önem taşıdığını önemle vurguluyor.
İşte yumurtalık kanserinin 7 önemli sinyali….
YUMURTALIK KANSERİNİN 7 BELİRTİSİ
Yumurtalık kanserinin belirtileri sinsi oluyor, zira genellikle gastrit, ülser, hazımsızlık, kronik kabızlık ve kolit gibi mide-bağırsak hastalıklarının yakınmalarıyla karışıyor.
Hastalar önce dahiliye polikliniklerine başvurdukları için tanı ve tedavide gecikme yaşanıyor ve bu nedenle her 3 yumurtalık kanserinden 2’sine ancak ileri dönemde tanı konulabiliyor.
TANI AMELİYAT SIRASINDA KONUYOR!
Yumurtalık karın içinde yer alan bir organ olduğu için bu kanserin kesin tanısı; ameliyat sırasında dokunun alınıp, aynı anda patoloji uzmanının bu örneği ameliyathanede değerlendirmesiyle konuyor. Hastalık eğer yalnızca yumurtalıkla sınırlıysa, iyi huylu tümör ya da kist ise ameliyat sonlandırılıyor. Kötü huylu olması halinde ise ileri cerrahiye geçiliyor. Rahim, yumurtalıklar, tüpler ve varsa karın zarı ile bağırsak yüzeylerinden kitleler alınıp lenfadenektomi (kanserli olan lenf düğümlerini ortadan kaldırmak için uygulanan bir cerrahi yöntem) yapılıyor. Erken evre yumurtalık kanserinde sadece cerrahi tedavi yeterli gelirken, ileri evrede ise kemoterapi yöntemine de ihtiyaç duyuluyor. Günümüzde ise yeni ilaçların da kullanılması ile kemoterapi etkili bir tedavi yöntemi haline geldi.
YUMURTALIK KANSERİ RİSK GRUBU
Yumurtalık kanserinin neden oluştuğu henüz net olarak tespit edilemese de aşağıda yer alan faktörlerin riski artırdığı belirtiliyor;
*Menopozda ya da 50 yaşın üzerinde olmak
*Erken adet görmek
*Menopoza geç girmek
*Doğum yapmamış olmak
*Ailede yumurtalık ya da meme kanseri öyküsünün olması
*BRCA1 ya da BRCA2 gen mutasyonları taşımak
*Çikolata kisti varlığı
Video Haberler
- Tekirdağ'da fabrikada yangın
- Ağabeyini vuran eski MHP milletvekili serbest
- CHP'li Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
- Hırsızın fotoğrafını dükkanın camına astı
- Belgrad Ormanı'na akın ettiler
- Mizaha bile sansür!
- Köpeği araca bağlayıp sürükledi!
- Yol kenarındaki pikaba çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
- 5 ay önce çığ altında kaldılar: Cesetleri bulundu
- ‘Ben ondan daha güzelim diye oldu’
En Çok Okunan Haberler
-
- Zafer Partisi'ne gece yarısı operasyonu
- Cezaevinde intihar etti!
- 'İktidara toz kondurmaması...'
- Bir anda yere yığılmıştı: Gülben Ergen'den haber var
- İnce, ikinci turda kime oy vereceğini açıkladı
- AKP'li başkandan 'alkol' açılımı
- Say'dan İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı
- Meteoroloji'den mayıs ayında kar yağışı uyarısı
- Hande Fırat yazdı sildi
- AKP'nin oy oranını yazdılar