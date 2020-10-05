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"ERKEN TEŞHİSLE KURTARILABİLİRDİ"

Damardaki zedelenmenin erken teşhis edilmesi halinde oğlunun iyileşme ihtimalinin bulunduğunu ifade eden baba Fatih Akçay şöyle konuştu:

"Oğlumu ayın Eylül 28'inde ameliyata aldılar. Anestezi verilmeden hemen önce oğlumda kanama olmuş.

35-45 dakika arasında kalp masajı ile hayata döndürüldüğünü söylediler. Bu süreç boyunda Kaan'ın beynine oksijen gitmediği için ameliyattan sonra beyin ölümünün gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmediklerini söylediler. Oğlumun beyin ölümü gerçekleştiği halde bir hafta boyunca yaşıyormuş gibi gösterip oyaladılar. Cuma günü sabah Kaan, çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti.

Damardaki kesiğin erken teşhis edilmesiyle çocuğun hayatının kurtarılabileceğini yoğun bakımdaki doktorlar bize söyledi. Dün itibariyle savcılığa başvurarak Kaan için adli takip başlattık. Şu anda adli tıp morgunda otopsi yapılıyor. Otopsinin sonuçları geldikten sonra da dava sürmeye devam edecek"



Otopsi işlemlerinin ardından küçük Kaan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Şişli Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından cenaze Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Aile hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

