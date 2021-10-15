9. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı

Bodrum Belediye Başkan Vekili Kemal Özsarsılmaz ise “ 9’uncusunu gerçekleştirdiğimiz bu şampiyonanın aynı zamanda dünya barışına spora ve kardeşliğe katkı sunmasının yanı sıra turizmimize olumlu yansımaları olacağı inancındayız. Bu önemli organizasyon aynı zamanda, 4-14 Temmuz 2022 tarihlerinde Bodrum'un ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Optimist Dünya Şampiyonası’na da hazırlık niteliğinde olacaktır. Aynı zamanda Bodrum olarak 2023 yılın içinde de Dünya Dragon Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Türkiye yelken sporuna yön veren bir konuma gelen kentimiz her dönemde de nitelikli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek imkan ve kapasiteye sahiptir. Bizler, Türkiye’deki tüm yelken kulüplerine büyük avantaj sağlayan bu ve benzeri organizasyonların her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.