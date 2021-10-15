9. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı
Bodrum Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Yelken Federasyonu’nun destekleri, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonun kortej yürüyüşü sonunda Belediye Meydanı’nda gerçekleşen açılış törenine Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Vekili Kemal Özsarsılmaz, belediye başkan yardımcıları, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı.
Törende konuşan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk, Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları’nın 2 yıldır pandemi dolayısıyla ertelendiğini, normal şartlarda mart ayında gerçekleşen yarışların bu nedenle ilk kez ekim ayında düzenlendiğini belirterek, “Normal hayata dönme yolunda bu güzel organizasyonu bu sene ekim ayında yapmaya karar verdik. Bu organizasyonun, 2022 yılında kulübümüz ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dünya Optimist Şampiyonası’na güzel bir prova niteliğinde olmasını ümit ediyoruz” dedi.
Bodrum Belediye Başkan Vekili Kemal Özsarsılmaz ise “ 9’uncusunu gerçekleştirdiğimiz bu şampiyonanın aynı zamanda dünya barışına spora ve kardeşliğe katkı sunmasının yanı sıra turizmimize olumlu yansımaları olacağı inancındayız. Bu önemli organizasyon aynı zamanda, 4-14 Temmuz 2022 tarihlerinde Bodrum'un ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Optimist Dünya Şampiyonası’na da hazırlık niteliğinde olacaktır. Aynı zamanda Bodrum olarak 2023 yılın içinde de Dünya Dragon Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Türkiye yelken sporuna yön veren bir konuma gelen kentimiz her dönemde de nitelikli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek imkan ve kapasiteye sahiptir. Bizler, Türkiye’deki tüm yelken kulüplerine büyük avantaj sağlayan bu ve benzeri organizasyonların her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.
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