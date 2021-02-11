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IŞIK SÜTUNLARI NEDİR?

Soğuk iklimlerde, yere yakın buz parçacıkları havada asılı kalacak kadar hafif olduğunda ışık sütunları oluşuyor. Koşulların elverişli olması halinde altıgen şekilli buz parçacıkları, atmosferde yavaşça sürüklenirken dikey olarak istiflenebiliyor. Gökyüzündeki dev bir ayna gibi kolektif buz yüzeyleri, sokak lambası veya ay ışığı veya güneş ışığı gibi bir ışık kaynağını yansıtıyor. Hava koşullarının neredeyse rüzgarsız, çok istikrarlı ve oldukça soğuk olması gerekir.