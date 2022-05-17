Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav tarihleri açıklandı

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2022 Salı, 03:13
<p>Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınav tarihlerinin açıklanmasıyla tarihlere yönelik aramalar arttı. Öğrenciler, AÖF sınav giriş belgelerinin yayınlanması ile birlikte AÖF final sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını aramaya başladı.</p>

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınav tarihlerinin açıklanmasıyla tarihlere yönelik aramalar arttı. Öğrenciler, AÖF sınav giriş belgelerinin yayınlanması ile birlikte AÖF final sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını aramaya başladı.

<p>Bahar dönemi vizelerinin 2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı tarihleri ise geçtiğimiz gün açıklandı.</p>

Bahar dönemi vizelerinin 2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı tarihleri ise geçtiğimiz gün açıklandı.

<p><strong>AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?</strong></p> <p>2021-2022 Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavları <strong>21 Mayıs Cumartesi ve 22 Mayıs Pazar günü yüz yüze gerçekleştirilecek.</strong></p>

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi final sınavları 21 Mayıs Cumartesi ve 22 Mayıs Pazar günü yüz yüze gerçekleştirilecek.

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