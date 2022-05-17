Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav tarihleri açıklandı

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınav tarihlerinin açıklanmasıyla tarihlere yönelik aramalar arttı. Öğrenciler, AÖF sınav giriş belgelerinin yayınlanması ile birlikte AÖF final sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını aramaya başladı.