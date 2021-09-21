Adana Demirspor, son dakika beraberliği yakaladı! | Beşiktaş 3 -3 Adana Demirspor
Beşiktaş'ı öne geçiren golü 20. dakikada Francisco Montero kaydetti. Siyah-beyazlılar 45'te Josef de Souza ve 52'de Rıdvan Yılmaz ile skoru 3-0'a getirdi. Adana Demirspor'da Vargas, 60.dakikada takımının ilk golünü kaydederken, dakika 79'da sahneye çıkan Balotelli skoru 3-2 yaptı. Balotelli yine son dakikada sahneye çıkarak, skoru 3-3'e getirdi.
Maç 3-3 sona ererken; karşılaşma sonrasında Beşiktaş yedek kulübesi Balotelli'ye sert tepki gösterdi. Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin, İtalyan oyuncunun üzerine yürüdü. Araya diğer yardımcılar girdi ve Şahin'i sakinleştirdi. Mario Balotelli'nin bu esnada Murat Şahin'e "gel" der gibi işaret yapması dikkat çekti.
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