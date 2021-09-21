Adana Demirspor, son dakika beraberliği yakaladı! | Beşiktaş 3 -3 Adana Demirspor

Beşiktaş'ı öne geçiren golü 20. dakikada Francisco Montero kaydetti. Siyah-beyazlılar 45'te Josef de Souza ve 52'de Rıdvan Yılmaz ile skoru 3-0'a getirdi. Adana Demirspor'da Vargas, 60.dakikada takımının ilk golünü kaydederken, dakika 79'da sahneye çıkan Balotelli skoru 3-2 yaptı. Balotelli yine son dakikada sahneye çıkarak, skoru 3-3'e getirdi.