Adana Demirspor, son dakika beraberliği yakaladı! | Beşiktaş 3 -3 Adana Demirspor

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2021 Salı, 19:04
<p>Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele, 3-3'lük skorla tamamladı.</p>

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele, 3-3'lük skorla tamamladı.

<p>Beşiktaş'ı öne geçiren golü 20. dakikada Francisco Montero kaydetti. Siyah-beyazlılar 45'te Josef de Souza ve 52'de Rıdvan Yılmaz ile skoru 3-0'a getirdi. Adana Demirspor'da Vargas, 60.dakikada takımının ilk golünü kaydederken, dakika 79'da sahneye çıkan Balotelli skoru 3-2 yaptı. Balotelli yine son dakikada sahneye çıkarak, skoru 3-3'e getirdi.</p>

Beşiktaş'ı öne geçiren golü 20. dakikada Francisco Montero kaydetti. Siyah-beyazlılar 45'te Josef de Souza ve 52'de Rıdvan Yılmaz ile skoru 3-0'a getirdi. Adana Demirspor'da Vargas, 60.dakikada takımının ilk golünü kaydederken, dakika 79'da sahneye çıkan Balotelli skoru 3-2 yaptı. Balotelli yine son dakikada sahneye çıkarak, skoru 3-3'e getirdi.

<p>Ligde henüz hiç yenilgisi bulunmayan siyah-beyazlılar, 1 puana razı oldu ve 14 puana ulaştı.&nbsp;</p>

Ligde henüz hiç yenilgisi bulunmayan siyah-beyazlılar, 1 puana razı oldu ve 14 puana ulaştı. 

<p>Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Adana ekibi ise puanını 6 yaptı.</p>

Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Adana ekibi ise puanını 6 yaptı.

<p>Beşiktaş, önümüzdeki hafta İzmir ekibi Altay ile deplasmanda karşılaşacak. Adana Demirspor ise, evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek.&nbsp;</p>

Beşiktaş, önümüzdeki hafta İzmir ekibi Altay ile deplasmanda karşılaşacak. Adana Demirspor ise, evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. 

<p>Maç 3-3 sona ererken; karşılaşma sonrasında Beşiktaş yedek kulübesi Balotelli'ye sert tepki gösterdi. Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin, İtalyan oyuncunun üzerine yürüdü. Araya diğer yardımcılar girdi ve Şahin'i sakinleştirdi. Mario Balotelli'nin bu esnada Murat Şahin'e "gel" der gibi işaret yapması dikkat çekti.</p>

Maç 3-3 sona ererken; karşılaşma sonrasında Beşiktaş yedek kulübesi Balotelli'ye sert tepki gösterdi. Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin, İtalyan oyuncunun üzerine yürüdü. Araya diğer yardımcılar girdi ve Şahin'i sakinleştirdi. Mario Balotelli'nin bu esnada Murat Şahin'e "gel" der gibi işaret yapması dikkat çekti.

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