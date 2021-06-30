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‘BURADA DOĞDUK’

Sıcak havaya rağmen sıkıntıdan arkadaşlarıyla dışarı çıkmayı tercih ettiğini belirten Asya Köksal (15) ise güneş kremi, gözlük ile güneşten korunmaya çalıştığını söyledi. Siyah giydiği için sıcaktan daha fazla etkilendiğini anlatan Köksal, “Sıcaklara alıştık. Bahtımız böyle burada doğduk yaşayacağız. Şahsen güneşten korunmak pek de mümkün değil. Ne yaparlarsa yapsınlar fark etmiyor” diye konuştu.